AMD RX 6700M 移动显卡现身 3DMark，性能测试数据曝光

IT之家 6 月 30 日消息 在今年的台北国际电脑展上，AMD 展示了三款基于 Navi (RDNA2) GPU 的移动显卡：RX 6800M、RX 6700M 和 RX 6600M。目前，只有 RX 6800M 在笔记本中搭载，而且目前只在美国开售。

据外媒 Rogame，RX 6700M 近日现身 3DMark 数据库，该显卡被误识别成了 RX 6700 XT。在性能测试上，Time Spy 测试获得 8628 分，Fire Strike 测试获得 27062 分，GPU 的平均时钟频率为 1945 至 1987 MHz。

外媒提供了 RX 6700M 和 RTX 3060/3070 的对比情况，RX 6700M 在 Fire Strike 测试中略高于 RTX 3070 Max-P，但在 Time Spy 测试中，RX 6700M 还不如 115W 的 RTX 3060。

IT之家了解到，AMD Radeon RX 6700M 移动显卡搭载 2304 流处理器的 Navi 22 GPU，配备了 10GB GDDR6 显存，提供高达 135W 的 TGP，主要对标英伟达 RTX 3070 移动显卡。