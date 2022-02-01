揭秘虎年春晚硬核科技，9 大创新撑起最美“忆江南”

一眼三千年！科技与文化惊艳交织，2022 央视春晚竟让三星堆青铜面具活了。

央视春晚不但提到了无人驾驶、航天航空等科技领域，同时在舞台效果上暗藏着不少创新科技的应用。

为纪念三星堆文物青铜大面具的出土，创意舞蹈《金面》通过 CG 设计制作和光学动作捕捉技术，让青铜大面具“活起来”，整个舞蹈跨越了古今时空，以虚实结合的形式呈现了一场视觉盛宴。

据初步统计，截至 1 月 31 日 24 时，2022 年春晚电视端直播平均收视率达 21.93%。新媒体直点播用户触达 49.32 亿次，相对去年增加明显。其中，央视首次推出的竖屏看春晚累计观看人次 2 亿，总点赞数 3.6 亿。

相比于前几年的央视春晚，今年春晚中的科技运用可能不会给人一种很“哇塞”的感觉，但在一些不起眼的角落，科技依旧在为春晚默默发力。

裸眼 3D+XR 技术，真真假假分不清楚？

今年春晚包含 9 大科技创新亮点，有 XR、AR、全息、AI 动捕等多种硬核技术，其中，XR 虚拟视觉技术和 8K 裸眼 3D 技术为不少节目增添了更丰富的情节内涵，让演员在表演舞台能够发挥出更大的空间。

在开场舞时，大写的 2022 随着虚拟烟花一起呈现在舞台上方，为舞台增添了不少新年氛围。

李荣浩和张韶涵合唱一首《爱在一起》中，游来游去的鲸鱼们、五彩斑斓的水底生物，屏幕上游动的水流都通过裸眼 3D 技术，让大家觉得自己仿佛置身于海底世界，共同享受相伴的美好。

创意音舞诗画《忆江南》以古朴雅趣的水墨画形式为大家还原了《富春山居图》，通过 XR 技术、CG 技术和动画制造等技术诠释了中国古代文化的独特魅力。

春晚副总导演邹为还介绍到，《只此青绿》同样通过 XR、全息扫描等前沿科技手段，做出了镜面的效果，以配合舞蹈更好地呈现。

甚至，在少儿舞蹈《星星梦》中，“航天”也搬上了春晚舞台。

不管是创意舞蹈《金面》，还是创意音舞诗画《忆江南》的背后，离不开 AI 多模态动捕系统的支持。AI 多模态动捕系统不仅能还原演员举手投足的姿势，还能让舞台上呈现出的虚拟形象更加栩栩如生。

AI 多模态动捕系统主要是指，通过传感器，摄像头等设备收集动捕演员的语音、姿势等相关数据，用多模态系统进行还原，从而让虚拟形象能够近乎完美地“复刻”动捕演员的神态、动作等。

据悉，此次《金面》中的青铜人像的制作，来自于凌云光重明视效工作室。该工作室打造了一套光学运动捕捉系统，采用其自主研发的数十台千万级像素级别的相机，采集舞蹈演员的相关数据。最后该系统采用网络实时广播分发模式，将舞蹈演员的动作迁移给青铜人的模型，合成最终的画面。

形成虚拟形象后，如何保证虚拟形象能和现场的舞台女演员实现交互？一位行业人士表示，“解决办法是采用 AI 多模态动捕系统中的 AIMotion，即多人无标记点智能动作捕捉系统，来捕捉真实女演员的姿势。”

AIMotion 可以通过 AI 算法计算出演员形体影像的三维坐标，从而实现让数字模型与演员互相配合，以达成最佳的表演效果。

像春晚快结束时展现的冬奥吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”则采用了相关 XR 技术，在舞台上自由的奔跑，展现出虚拟形象的活力。

中央广播电视总台技术局高级工程师谭阳在接受央视记者采访时讲：“今年我们将结合最新的 XR+AR 技术，做一个融合的虚拟和现实的呈现，同时在 AI 方向融入更多的智能元素，包括我们今年首创的 AI 多模态跟踪系统将融入多个节目中。”

720 度环屏重构演播大厅，央视春晚首次采用 8K 直播

不知道观看春晚的你有没有发现，今年的春晚舞台有很大不同。相比往年的面对面式舞台形式，今年的春晚舞台更像把“鸟巢”搬到了春晚舞台。

今年春晚搭建了一个 4306 平方米的 720 度巨型 LED 显示屏幕，并通过分区域、多点扩声的方式重新设计了扩声系统，在视觉上和声音上都带来更佳的感官盛宴。

在观看春晚的过程中，720 度的屏幕会给现场的观众带来沉浸式的视觉体验，无论是头顶的星空，还是左右游动的灯光，都从一定程度弥补了原来舞台与观众席之间的割裂感，让观众成为整个舞台的重要组成部分。

除此以外，央视还通过“竖屏看春晚”的方式来迎合当下人们以手机为主要的移动设备的观看情况，通过多角度的专属机位为用户呈现更多的舞台细节。

并且，此次央视春晚还在 CCTV-8K 频道直播。在过去一年，中国广播电视总台逐渐规范化和标准化 8K 视频制作、播出、传输、呈现等流程，1 月 24 日，央视正式开通 CCTV-8K 电视频道，接入北京和广东有线电视网，面向家庭用户提供 8K 超高清电视服务。

一个星期之后，春晚演播大厅内里架起了多台 8K 摄像机。据新闻发布会介绍，此次直播采用全 IP 化的 8K 制作系统，拥有在线包装、多通道录制服务器等设备，为春晚 8K 直播做足准备。此外，观众可以通过“百城千屏随身听”微信小程序，用手机收听到与 8K 超高清大屏同步的电视伴音。

这些都是官方媒体在 8K 直播的领域做出一次新的尝试，春晚的成功可能会成为 8K 视频新的转折点，或许 8K 高清视频的普及指日可待。

采用 8K 裸眼 3D、全息扫描技术，春晚竟成前沿科技“打卡处”？

作为当代中国春节文化的一个重要符号，春晚已经陪伴着千家万户度过了 40 多个除夕。

春晚，不仅奉献了一场场凝结了民族情感与时代内涵的文化盛宴，而且通过前沿科技与传统文化的交融，将视听审美体验推向新的高度。如今的春晚，在引领文化潮流之余，也正成为展现科技创新与应用的平台。

回顾过去五年，科技与春晚相得益彰，从舞台展示效果到线上线下联动，春晚俨然逐渐演变为新兴技术的竞技场。

2021 年的春晚，周杰伦、刘德华通过 AR、云技术“出现”在舞台现场。由于疫情防控不能到场的刘德华，可以通过 AR 和云渲染技术，和其他演员一起跳踢踏舞，其逼真程度让人难辨真假，就连第二天的热搜上都在讨论“刘德华、周杰伦到底有没有来春晚？”。

作为“科技感”的标志场景之一，无人机阵列表演早在 2020 年就已经出现在春晚的粤港澳大湾区分会场上，可以随着舞台的设计，在舞台上方变幻出不同的形状。而今年没有采用无人机阵列表演的原因可能是与虎年春晚会场采用穹顶式设计有关，无人机表演场地受到一定限制。

虚拟数字人在 2019 年时正处于刚刚兴起的阶段，就连中央电视台网络春晚上，四位主持人都拥有自己虚拟分身，8 个人同台主持，这可能是历年以来主持人团队最庞大的一次。

2018 年，由无人机、无人车、无人艇组成的“三无舰队”，至今仍被不少观众津津乐道。其中，机器狗“Jimu 汪汪”全部由 Jimu 零部件搭建而成的，全身共有 19 个模拟关节运动的舵机、900 多个零件还有 2 个 LED 灯“眼睛”，可以通过编程实现跳舞、撒娇、舔爪子、摇尾巴等一系列的动作。

▲ 狗年特别版机器人“Jimu 汪汪”

在 2017 年，春晚舞台首次应用 VR 直播，观众轻轻拖拽手机屏幕，就可以实现 720 度全景看春晚，如果戴上相应的 VR 眼镜甚至能一秒“穿越”会场，还能在候播大厅和明星大腕“偶遇”，甚至走进演员化妆间。

回顾过往春晚上运用的黑科技，我们可以发现春晚上常常会采用当下较为热门或者较为新颖的前沿科技，像是虚拟数字人、AR 技术等，也因此，春晚一直在见证国内前沿技术的发展。

结语：从虎年春晚，看 VR / AR 技术新应用前景

从 2022 年央视春晚中的 8K 裸眼 3D 技术、全息扫描技术以及 XR 技术等应用，我们发现虚拟数字人和现实人物结合，以及虚拟场景和现实舞台结合的相关技术已经逐渐成熟，广泛应用各种场景中。

无论是元宇宙的热度让更多人关注到人与景之间的 XR 技术，还是人们对更新颖、更具有想象力的舞台需求反推 XR 技术的发展，通过此次春晚，我们可以看到虚拟形象、XR 技术、动捕技术，都已经在文娱领域拥有了较为广泛的应用。这意味着各种类型的虚拟艺人、虚拟场景破圈或成为必然趋势，未来越来越多的公司将会推出相应技术平台，为不同的需求搭建专用的虚拟商业场景。