苹果：更新的 Apple Developer 证书现已可用

IT之家 2 月 3 日消息，昨日，苹果表示，开发者现在可以更新其 Apple 推送通知服务 (APNs) 和 Developer ID 的媒介证书了。

Apple Worldwide Developer Relations 媒介证书 (G4)

APNs SSL 证书现在已由专门针对 APNs 的新媒介证书 (Worldwide Developer Relations G4 sub CA) 来颁发。该证书可用于发送推送通知至 App (包括 VoIP)、复杂功能、Safari 网站以及 Apple“钱包”通行证。

Apple Developer ID 媒介证书 (G2)

开发者用于在 macOS 上签署软件和安装包的数字证书现在已由新的 Developer ID 媒介证书来颁发，该证书将于 2031 年 9 月 16 日到期。与新媒介证书关联的新颁发的 Developer ID 证书可被用于在 Xcode 11.4.1 及更高版本上为软件签名。如果开发者运行的是 Xcode 13.2 或更高版本，开发者在 2022 年 1 月 28 日之后为软件签名时，更新的证书将会自动下载。如果开发者使用的是较早版本的 Xcode，则可以手动下载证书，或创建与以前版本的 Xcode 兼容的证书。

IT之家了解到，开发者现有的证书将继续有效，直至到期或被撤销，以先到者为准。