AMD 苏姿丰：RX 7000 RDNA 3 显卡和锐龙 7000 Zen 4 处理器今年推出，已加大投资确保产量

IT之家 2 月 3 日消息，在最近的 2021 年第四季度财报电话会议上，AMD 首席执行官苏姿丰重申，下一代 Radeon RX 7000 'RDNA 3' GPU 和 Ryzen 7000 'Zen 4' CPU 都将在今年推出。

据介绍，AMD Radeon RX 7000 'RDNA 3' GPU 和 Ryzen 7000 'Zen 4' CPU 将是 PC 消费领域的最大发布，为游戏玩家和内容创作者开启高性能计算的新时代。

虽然 AMD 在 CES 2022 上已经宣布了这一消息，但苏姿丰证实，他们正在进行重大投资，以确保为消费市场增加产量。

产品的需求非常强劲，我们期待着 2022 年的增长和份额收益，我们增加了现有产品并将推出下一代 Zen 4 CPU 和 RDNA 3 GPU。我们还进行了大量投资，以确保在 2022 年及以后的增长所需的能力。 在过去的四五个季度里，我们一直在研究供应链，在晶圆产能、基板产能和后端产能方面进行了大量投资。目前，我们对自己在供应链方面的进展感到非常满意，以满足 2022 年的需求。

IT之家了解到，自 2021 年以来，由于全球疫情等各种因素影响，绝大多数消费 PC 细分市场一直受到供应链限制。不仅晶圆价格上涨，零部件价格也出现大幅上涨，导致过去 12 个月 PC 硬件零部件价格大幅上涨。

许多分析师预测，这一问题将在 2022 年底解决，届时 AMD 计划推出两个主要产品阵容，即 AMD Radeon RX 7000 GPU 和 Ryzen 7000 台式机 CPU，预计这两款产品都将使用台积电的 5nm（与 6nm）工艺节点。