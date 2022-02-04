三星 Galaxy S22 售价曝光：国行预计 4999 元起

据此前多方爆料，三星将会在 2 月 9 日举办 Galaxy Unpacked 2022 新品发布会，届时全新的 Galaxy S22 系列旗舰将正式与大家见面，依旧将包含 S22、S22 + 和 S22 Ultra 三个版本。

随着发布时间的日益临近，关于该机的爆料也更加密集。现在有最新消息，继外观和部分配置细节后，近日有外媒进一步带来了 Galaxy S22 的售价信息。

据外媒 Front Page Tech 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星 Galaxy S22 系列将会延续前代机型 Galaxy S21 的定价方案，既不会涨也不会降。

据该媒体透露，标准版的 Galaxy S22 的美版价格将会是 799 美元（约合人民币 5100 元），与上一代 Galaxy S21 美版保持一致。至于国行版，如果也与 S21 保持一致的话，那么该机国行版的定价也将会是 4999 元。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S22 系列整体设计与三星 GalaxyS21 系列基本相近，依旧采用居中开孔全面屏设计，顶配版还将采用搭载 LTPO 技术的 OLED 屏幕，能实现 1-120Hz 的自适应刷新率调节功能。将搭载全新的骁龙 8 以及自家的三星 Exynos 2200 旗舰芯片，Galaxy S22 和 Galaxy S22 + 预计将采用后置 50MP 主摄 + 超广角 + 3 倍长焦的三摄相机模组，而 Galaxy S22 Note 则会沿用 108MP 的主摄镜头。此外，该机还将有望搭载 45W 快充，这也是 S 系列的首次运用。

据悉，全新的三星 Galaxy S22 系列有望在 2022 年 2 月 9 日登场，其顶配版售价将超一万元。更多详细信息，我们拭目以待吧！