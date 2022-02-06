TrendForce：预计 2022 年智能手机全年产量 13.86 亿部，苹果威胁三星冠军宝座

IT之家 2 月 6 日消息，据中国台湾经济日报报道， TrendForce 调查显示，预计 2022 年智能手机全年产量达 13.86 亿部，年增长率为 3.8%；预计 5G 手机产量约 6.6 亿部，市场占有率达 47.5%。

手机品牌方面，报告预计三星将持续占据市场首位，市场占有率约 20%；苹果则以 18% 位居次席；市占率 3 至 5 位的品牌分别为小米、OPPO 及 vivo，市占率预计为 16%、15% 及 11%。

TrendForce 表示，三星今年生产总量预计约为 2.76 亿部，年增长率 1.1%。不过，随着三星已开发市场竞争更加激烈、待开发市场入门款机型需求较高，未来维持市占率的难度将随之升高。

苹果方面，市场普遍预计，苹果第一季度末将推出新款 iPhone SE（SE 第三代），预计搭载 4.7 英寸 LCD 屏幕、A15 处理器并支持 5G，其余规格与第 2 代 SE 相似。相关消息预测，苹果下半年将维持 4 款新机发布，分别为两款 6.1 英寸屏幕及两款 6.7 英寸屏幕机型。

IT之家了解到，TrendForce 预计，苹果今年在 5 款手机推升下，虽有望提高市占率，但因零部件价格上涨，苹果可能将上涨终端定价以确保获利，全年增长率幅度将因此受限，预计 2022 年生产量为 2.43 亿部，年增长率 5.4%，维持全球第二位。