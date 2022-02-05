北京冬奥会开幕式幕后纪录片《盛会》上架B站

IT之家 2 月 5 日消息，大家昨晚都看北京冬奥开幕式了吗！中国北京，再一次给世界带来了一场视觉盛宴。虽然这场开幕式表演时间不长，但处处都充满亮点。刚一开场，以 24 节气为线索，配合着经典诗词倒计时。五环亮相、点火等重头戏，同样充满设计感。不过在沉浸观赏后，肯定会有观众好奇：那些叹为观止的画面，到底是怎么实现的？

昨晚开幕式结束后，冬奥开幕式幕后纪录片《盛会》，已经上线B站，在哔哩哔哩网络独播。

短短两集纪录片，讲述了导演张艺谋和团队，历时 1000 多天的设计和准备过程。

受过去两年疫情的影响，中国的目标，是办一场简约、安全、精彩的奥运会。

张艺谋团队也只能在有限的条件下备战开幕式。虽然条件更艰难，但他们仍然交出了几乎完美的答卷。

其中，开幕式第一个高能场面，当属奥运五环的亮相。展示奥运五环，是开幕式的规定环节，历届奥运开幕式的导演，都会为此煞费苦心。而这次，张艺谋采用了“黄河之水天上来”的构想，让黄河水铺满整个大地。

随后，在鸟巢的舞台中央，凝结出一块洁净的冰立方。

冰立方是一个通体被 led 屏幕包围的大型装置，也是开幕式的核心创意之一，冬奥会的五环将从中升起。在纪录片中，张艺谋团队原本设计的方案，是用激光雕刻出五环图案。而昨晚的现场，则是让冰球运动员挥动球棒，用冰球撞向冰立方，最终五环破冰而出。

不少观众都被这一脑洞惊得目瞪口呆。然而，虽然现场的效果顺畅丝滑，可为了这几秒钟，团队在背后付出了太多。

为了保证安全，五环的上下不能走线，工程师选取了强度和耐低温能力更高的专业航天强化电源。由于五环要长时间悬挂，所以整体重量必须尽量轻。相关技术人员为此“斤斤计较”，细致到控制每个螺丝钉，终于将重量从 3.5 吨减到 3 吨。

如果说五环亮相是开个好头，那点火则是开幕式的重中之重。2008 年北京奥运会时，张艺谋就曾有句口号：“表演是好坏，点火是成败。”昨晚冬奥会的点火环节，与贯穿开幕式始终的雪花密不可分。

运动员入场时，每个国家的入场引导牌都是雪花造型，最终合并成一个大雪花。早在 2020 年 10 月，冬奥会开闭幕式的创意方案基本完成。张艺谋向奥委会介绍了点火环节的两个备选方案。

其中的一个方案，就提出将大雪花作为火炬台。最后一位火炬手，将火炬直接放到大雪花中成为整体，省去了点火过程。

这个“最后一棒火炬就是主火炬”的创意，直接颠覆了一百多年的奥运点火传统。虽然大胆，但经过团队的不懈努力，方案最终得到了国际奥委会的认可。

相比于传统的主火炬点火方式，此次点火仪式放下了往届奥运会对视觉冲击的执念，把大火改成了微火。但看似不起眼的火焰，却给人独特的观感。

但其实，将火炬摆置在合适位置，也不像看上去那么简单。确保准确插入火炬槽，也需要精准的设计与反复的测试。

在这个过程中，电信号的联动和燃料的输送都很有难度。为此，导演组邀请航天的专业团队，做了大量测试工作。经过反复尝试，火炬最终在开幕式中完美呈现。

当张艺谋被问到，这次冬奥会比起更备受好评的 08 奥运，要如何突破时，张艺谋说：“这次的奥运会，我们就不再像过去那样谈五千年，谈我们曾经璀璨的过去和历史传统文化。”

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临近末尾的烟火表演，也同样延续了这样的思路。以大脚印和天梯等作品闻名的烟火大师蔡国强，担任本届冬奥会开闭幕式视觉艺术总设计。为了配合青山绿水、江山万里的主题氛围，蔡国强创造性地选择了“迎客松”的意象。“你不能一直做大脚印和天梯的。”蔡国强坦承，这次是把自己放在了很困难的状态中。

开幕式中，像这样让人动人的细节还有很多。比如昨晚，一群可爱的孩子，在舞台上摇头晃脑地唱着圣歌。他们是一群来自河北阜平大山里的孩子。四个月前，他们中大多数人才刚刚认识简谱，更别说学会用希腊语唱歌了。让贫困山区的孩子们演唱奥林匹克会歌，是张艺谋一直坚持的想法。

这群孩子从零开始，学习识谱和希腊语。会歌演唱的环节，追求的并非是多么天籁的歌声，而是他们最质朴纯真的表演。

1000 天的筹备历程，一个夜晚的精彩呈现。从诗情画意的二十四节气倒计时，到倾泻而下的黄河水，再到腾空而起的迎客松。

“浪漫，抒情，还有奇幻，这就是我要的。”张艺谋说。

“2008 年我们还有非常强烈的愿望，要敞开大门，介绍自己，但这一次不一样，大家都懂中国是什么样子，我们其实要更敞开自己的胸怀。”

“所以整个开幕式，表现的是‘我们’。”

打破所有人的想象，北京冬奥开幕式用更简约、更灵动的方式，找到了全世界共通的语言。

由各国国名组成的洁白雪花，在悠远的旋律中安静地升起。在这一瞬间，“你”“我”“他”成为了“我们”。这何尝不是一种来自中华文明的浪漫。