2022 北京冬奥会今日开幕，Caviar 定制款苹果 iPhone 13 Pro 亮相：全球限量，高超 16 万元

IT之家 2 月 4 日消息，第 24 届冬季奥林匹克运动会（即 2022 年北京冬奥会）的开幕式将于北京时间晚 8 时在北京国家体育场（即“鸟巢”）举行，将于 20 日闭幕。

因此，大家可以在今晚 20:00 通过央视综合频道、新闻频道、体育频道、奥林匹克频道、4K / 8K 超高清频道等电视频道以及央视新闻、央视频、央视体育等新媒体平台收看冬奥会开幕式。

IT之家了解到，本届冬季奥运会由中央广播电视总台拥有电视转播权，腾讯、快手和中国移动咪咕也与该台签署协议，成为持权转播商。所以，您也可以通过腾讯视频、咪咕视频和快手直播等平台收看开幕式直播。

现有网友发现，Caviar 为北京冬奥会定制了两款苹果 iPhone 13 Pro，分别为 165410 和 41010 元，均为全球限量，采用珠宝合金镀了一层北京冬奥会的标志，区别在于纯金含量。

据介绍，“奥运英雄 黄金”这款采用了专属设计的红色复合材料机身，饰有北京冬奥会的标志，由珠宝合金制成，并镀有 18K 纯金。

该机机身后背面板的底部饰有复杂的金色细线网，象征着溜冰场上溜冰鞋的痕迹。

Caviar 设计工作室在全球范围内发布了 109 台 iPhone 13 Pro“北京 2022”以及 8 款“冠军”机型，前者与即将到来的奥运会上颁发的奖牌数量相匹配。

值得一提的是，该系列中的第一部手机已经为北京冬奥会的东道主 —— 中国队首位金牌得主保留，因此上市的只有 108 部。