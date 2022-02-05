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英伟达 MX 550/570、RTX 2050 显卡获 Linux 驱动支持

2022/2/5 17:09:34 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 2 月 5 日消息，去年 12 月，英伟达发布了 RTX 2050、MX 570 和 MX 550 三款笔记本独显，其中 RTX 2050、MX 570 采用 RTX 3050 同款的 GA 107 核心，MX 550 为 GTX 1650 系列的 TU 117 核心，搭载这三款 GPU 的笔记本产品预计将在第一季度上市。

据 9to5Linux 报道，RTX 2050、MX 570 和 MX 550 的 Linux 驱动（470.103.01）现已发布。

IT之家曾报道，博主金猪升级包现已曝光了三款笔记本显卡的跑分。在 35W TGP 下，RTX 2050、MX 570 的 3DMark Time Spy 显卡分为 3369 分，MX 550 的 3DMark Time Spy 显卡分 为 2510。作为对比，英特尔 11 代酷睿 i7-1165G7 核显 Time Spy 显卡分在 1600 分左右，MX 450 10Gbps 分数在 2200 分左右。

英伟达表示，搭载 RTX 2050、MX 570 和 MX 550 的笔记本产品将会在春季上市。

MX 570 显卡

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关键词：英伟达显卡

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