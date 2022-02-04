消息称 AMD RX 6950 XT 新旗舰显卡将在 4 月发布，采用更快显存

IT之家 2 月 4 日消息，据 VideoCardz 消息，AMD 新款旗舰显卡 Radeon RX 6950XT 将于 4 月中旬发布。

消息称，包括 RX 6950 XT 将是 AMD RX 6X50 XT 显卡发布计划中的第一款，其他型号可能会在 6 月发布。消息称，该系列显卡将仍采用 7nm 工艺，显存升级为 18Gbps 型号，相比当前的 16Gbps 型号速度快 12.5%。

IT之家了解到，AMD 在 CES 上没有正式发布新款 RX 6X50 XT 桌面显卡，而是重点发布了更新款的移动 GPU。新款 RX 6850M XT、RX 6650M XT 和 RX 6650M 为 M 系列三款新型号，依旧采用了 7nm 工艺和 RDNA2 架构，新一代游戏本将搭载。RX 6500M 和 RX 6300M 采用 6nm 新工艺，预计新一代轻薄本将搭载。RX 6800S、RX 6700S 和 RX 6600S 采用了 7nm 工艺和 RDNA2 架构，新一代轻薄游戏本将搭载。AMD 表示， 2022 年，AMD 超威卓越平台将随新的 AMD 锐龙处理器和 AMD Radeon 显卡解决方案的推出而持续壮大，并将带来 20 多款笔记本新品设计。