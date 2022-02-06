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苹果优先生产 iPhone 13 系列，iPad 交货期最长达 63 天

2022/2/6 8:55:14 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 2 月 6 日消息，新的数据显示，由于全球芯片短缺，苹果正在优先考虑 iPhone 13 的生产，iPad 的买家不得不等待最高长达 9 周的交货期。

iPad

正如苹果 CEO 蒂姆-库克所言，虽然在全球芯片短缺问题上，苹果公司总体上能够比大多数公司做得更好，但该公司也不得不选择削减 iPad 的生产。现在新的数据表明，这种情况仍在继续。

iPad

日经亚洲一直在跟踪 iPad 的交货时间信息，截至 2022 年 1 月 28 日，其 64GB 的版本在包括美国、中国和日本的 25 个国家和地区的平均等待时间为 50 天，这比去年 12 月的 55 天有所改善。

然而，50 天只是平均数，据日经亚洲报道，在菲律宾购买 256GB 太空灰 iPad 的买家需要等待 63 天。在马来西亚，同型号的买家需要等待 54 天。

重要的是，日经亚洲的数据还显示，iPhone 13 的等待时间有了很大的改善。目前，一些未指定的机型的等待时间约为 10 天，而在 2021 年末，这一时间曾超过一个月。

IT之家了解到，蒂姆-库克在 2021 年 10 月表示，持续的供应短缺使苹果公司估计损失了 60 亿美元的收入。

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关键词：iPadiPhone 13

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