为了环保，苹果法国销售的 iPhone 13/12 等手机停止赠送 EarPods 耳机

IT之家 2 月 1 日消息，苹果公司已确认不再为在法国地区销售的每部 iPhone 手机（包括 iPhone 13、iPhone 12 系列等）提供免费的 EarPods 耳机，理由是由于没有充电器和耳机，iPhone 包装盒子更薄，对环境有好处。

在苹果公司法国网站的更新中，该公司不再声明 EarPods 将包括在其任何一款 iPhone 的包装盒中。苹果现在只列出了 iPhone 本机和一条 USB-C 转 Lightning 线缆。

1 月早些时候，法国运营商发布的通知显示，从 1 月 24 日起，苹果将不再把 EarPods 纳入在法国销售的 iPhone 的包装盒中。根据之前的法国法律，苹果公司有法律义务将 EarPods 纳入包装盒，因为将发育中的大脑暴露在电磁波中的风险并不明确。

法国新通过的法律不再要求苹果和三星等智能手机制造商在包装盒中加入耳机。相反，他们必须确保兼容的耳机可以作为可选配件单独提供。

IT之家获悉，从 2020 年的 iPhone 12 系列开始，苹果公司将 EarPods 和电源适配器从所有的 iPhone 盒子中移除。苹果的决定在一些国家和地区引起了争议，这家科技巨头在巴西面临 200 万美元的罚款。