被取消优先级，消息称谷歌云游戏 Stadia 转向“Google Stream”白标服务

IT之家 2 月 6 日消息，来自 Business Insider 的一份新报告揭示了谷歌 Stadia 云游戏部门在过去几个月里的情况，报道称其并不乐观。

根据该报告，“Stadia 消费者平台”在谷歌内部已被“取消优先级”，现在只占 Stadia 部门估计 20% 的时间。在谷歌去年关闭其唯一的第一方工作室后，一篇博客文章暗示，白标服务将是 Stadia 的未来。白标是指一家交易商向另一家希望成为交易商的公司提供 IT 服务，使其拥有自己的 LOGO 标识并以自有商标面向客户报价，成为交易商。

BI 报道说，该服务将被称为“Google Stream”，“领导层现在的重点是确保 Google Stream 的商业交易”。值得一提的是，去年 10 月，AT&T 就已经发布了由谷歌 Stadia 秘密提供的《蝙蝠侠：阿卡姆骑士》的云端版本。

IT之家了解到，白标 Stadia 服务的工作方式很像谷歌云平台的工作方式，不想运行自己的云游戏服务的公司可以直接使用谷歌的后端，以他们想要的方式发布游戏。像《蝙蝠侠：阿卡姆骑士》一样，估计没有必要的品牌要求，也不需要加入 Stadia 商店或 Stadia 生态系统的其他部分。

除了 AT&T，该报告还披露了另外三个潜在的 Google Stream 客户：Peloton、Capcom 和 Bungie。Peloton 是一家智能健身设备制造商，实际上在去年 7 月该厂商就推出了其 Stadia 游戏的封闭测试，这是一款名为“Lanebreak”的音乐节奏骑车游戏。据报道，Capcom 正在考虑使用谷歌的技术为新游戏推出一个演示网站，游戏流不需要下载时间，也不需要用安装，只需点击一个链接就能立即开始游戏，这对于尝试玩家不确定的新游戏是非常理想的。

Bungie 也被列入该名单，不过，Bungie 刚刚成为索尼 36 亿美元大宗收购交易的对象，现在没有人知道该公司是否会继续执行之前的计划。

谷歌还没有杀死消费者平台（还没有），但一位消息人士告诉 Business Insider ，人们“正在非常努力地工作，以确保它不会死亡”。