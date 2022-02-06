IT之家 2 月 6 日消息，据第一财经报道，华为在 1 月底公布了分红数据，2021 年仍然持续实施股票分红，预计每股 1.58 元。报道称，虽然处于困难时期，但在 2021 年，华为依然拿出百亿资金为员工分红。

据悉，持股分红是华为员工收入的重要组成部分，目前华为员工薪酬主要包括三部分：工资、奖金和分红。根据华为此前发布的 2020 年年报，华为投资控股有限公司是 100% 由员工持有的民营企业。华为通过工会实行员工持股计划，员工持股计划参与人数为 121269 人（截至 2020 年 12 月 31 日），参与人均为公司员工。

财报显示，任正非作为自然人股东持有公司股份，同时，任正非也参与了员工持股计划。截至 2020 年 12 月 31 日，任正非的总出资相当于公司总股本的比例约 0.90%。

2020 年，华为股价为 7.85 元 / 股，其中每股分红 1.86 元。同时，华为 2020 年在工资、薪金及其他福利上的支出达 1390.95 亿元，以 19.4 万名员工计算，华为员工人均薪酬达到 70 万元。华为总股数超过 200 亿股，这意味着在 2020 年华为分红额度超过 300 亿。

IT之家了解到，2021 年 12 月 31 日上午，华为在官网发布了 2022 年新年致辞，同时披露了 2021 年整体营收情况。华为预计，2021 年全年实现销售收入约 6340 亿人民币，这一数据同比 2020 年将下降 29%。正式的年度财报数据将在今年 3 月底或 4 月初发布。