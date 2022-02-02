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IDC：2021 年全球平板电脑出货 1.69 亿台同比增长 3.2%，苹果第一华为第五

2022/2/2 19:39:15 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 2 月 2 日消息，市场调研机构 IDC 昨日分享了平板电脑与 Chromebook 市场的 2021 年度统计数据，对于制造商来说，2021 仍是个相当积极的年份 —— 全年总出货量增长了 3.2%，达到了 1.688 亿台。

不过，2021 年 Q4 的业绩也表明，平板电脑 / Chromebook 市场的需求已经有所放缓，2021 年 4 季度的平板电脑出货量下降至 4600 万台，这也是自新冠疫情以来的首次下滑。

此外，四季度前五制造商几乎都出现了同比负增长（亚马逊除外）。三星、联想、华为遭受了较为沉重的打击，但苹果依然是该领域最大的玩家，四季度市场占比 38% 遥遥领先。

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2021 年全年来看，苹果依然是霸主，2021 年共卖出了 5780 万台 iPad，比第二第三名加起来都多，较去年同比增长了 8.4%，市场份额增至 34.2%。

三星排名第二，2021 年共卖出了 3090 万台，同比增长 3.8%，份额 18.3%。联想排名第三，在 2021 年销售了 1777 万台，同比暴增 19.2%，市占率 10.5%。亚马逊排名第四，市占率为 9.5%。而 2021 年华为的销量则下降了 32%，共售出 970 万台 MatePad，市占率 5.7%，排名第五。

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关键词：华为苹果平板电脑

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