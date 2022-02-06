2021 年全球新能源汽车销量榜单：特斯拉连续四年霸榜，比亚迪第二、五菱第三

IT之家 2 月 6 日消息，据 CleanTechnica 公布的 2021 年全球新能源品牌销量数据显示，2021 年全球新能源车型累计销量近 650 万辆，较去年同期增长 108%，其中 TOP20 品牌销量 476.34 万辆，占全球销量的 73.3%；而特斯拉第四次成为全球最畅销的电动汽车制造商（但份额逐年降低，预计今年比亚迪和五菱将会有一场恶战）。

从数据来看，2021 年全球新能源品牌销量榜单前 20 中，中国品牌共有 8 家，德系品牌 4 家，欧系品牌 3 家，美系品牌 2 家，韩系品牌 2 家，日系品牌 1 家。

其中，中国品牌包括比亚迪、上汽集团、长城欧拉、广汽埃安、奇瑞集团、小鹏汽车以及长安汽车等等。8 大品牌占 2021 年全球新能源总销量的 28.23%，撑起了全球新能源汽车的半边天。

IT之家了解到，特斯拉在全球范围内都广受欢迎，以近百万的数据遥遥领先。比亚迪则以 59.39 万辆的销量拿下第 2，同比增长超过 220%，并且全球市场份额达到 9.1%。上汽通用五菱则以 45.61 万辆的销量排名第 3 名。

据悉，2021 年新能源乘用车的销量增长 108%，成为自 2012 年以来年增长率最高的一年。

2021 年新能源乘用车市场规模接近 650 万辆，其中纯电车型销量为 320810 辆，DM 插电式混合动力汽车销量 272935 辆，纯电动汽车与插电混合动力车销量分别同比增长 69% 和 31%。

在去年 12 月，特斯拉成功摘下了另一个全球月度销冠，并创造了 170000 次注册的新纪录。据称，这是特斯拉首次在单个季度里突破了月平均 10 万的注册量，上海超级工厂功不可没。

此外，比亚迪去年 12 月的注册量也达到创纪录的 93293 辆，与平均水平相差不远，而且这家中国汽车制造商今年有望继续实现快速增长，从而在 2022 年与特斯拉针锋相对。

值得一提的是，上汽通用五菱截至 12 月 3 日的注册数达到创纪录的 61306 辆，增速迅猛。此外，还有两个令人惊讶的车企，分别是第 8 名的长城（22414）和第 9 位的是奇瑞，前者主要归功于它的猫系列，尤其是好猫；而后者则是空降 Top10。

在具体车型方面，特斯拉 Model 3 全年销量超 50 万辆，这是毫无疑问的第一，也是其连续四年成为最畅销的纯电车型；而五菱新能源销售 452238 辆，同比增长 160%，其中宏光 MINI EV 全年销量 426452 辆，排名第二；特斯拉 Model Y 全年销量超过 41 万辆，排名第三；排名第四至第十的分别为大众 ID.4、比亚迪秦 PLUS DM-i、理想 ONE、比亚迪汉 EV、比亚迪宋 Pro / PLUS DM-i、长安奔奔 E-star、大众 ID.3。

其他值得一提的企业还有，排名第 21 的福特汽车，以及创纪录的吉利，以及转型迅速的保时捷。

从车企市占率来看，特斯拉是目前全球唯一市场份额超过 10% 的车企，也是特斯拉继 2018 年之后连续第四年成为全球新能源乘用车销量冠军了，但特斯拉的全球市场份额自 2019 年以来一直下滑，从 2018 年的 12%、2019 年的 17%、2020 年的 16%，一直到 2021 年的 14%。

此外，中国 2021 年以销售新能源乘用车 293.98 万辆排名第一，占据全球新能源乘用车市场份额达 45%，总的来说，中国市场的新能源汽车销量表现非常亮眼。