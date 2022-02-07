中国女足亚洲杯夺冠！支付宝到账 1300 万元

IT之家 2 月 7 日消息，2 月 6 日晚间，中国女足表示，我们夺冠了！在 2 月 6 日结束的 2022 印度女足亚洲杯决赛中，中国女足以 3-2 逆转韩国女足获得冠军！这是自 2006 年以来中国女足再次捧起亚洲杯，也是曾经的中国女足球员水庆霞担任主教练以来获得的第一个洲际冠军。至今，中国女足已经荣获 9 次亚洲杯桂冠，超过其他任何一支球队两倍以上。

此前在 2022 女足亚洲杯半决赛中，中国女足点球大战淘汰日本，时隔 14 年再度晋级亚洲杯决赛，也让球迷重温拼搏到底、永不言弃的女足精神！赛后，一直支持中国女足发展的支付宝在其官微上火速表态：来点实际的 —— 奖金，已经安排上了！

2 月 7 日凌晨，奖金安排上了。支付宝恭喜中国女足亚洲杯夺冠!“十年十亿”女足支持计划 1300 万元奖金已到位：1000 万元奖励球员，300 万元奖励水庆霞教练团队。

女足继续冲，支付宝永相随!2019 年，支付宝宣布“十年十亿”支持中国女足发展，每年的 1 亿元资金用于: 女足国家队奖金及训练水平提升、 女足球员伤病保障及退役转型、女足技术发展及教练员培养、 青少年女足运动推广及发展。

2019 年 7 月，支付宝宣布“十年十亿”中国女足支持计划，从中国女足国家队训练水平提升、女足球员伤病保障及退役转型、女足技术发展及教练员培养、青少年女足运动推广及发展等方面，全面助力女足发展。这其中，也包括了对国家队各级女足参加国际赛事的补贴及奖金。据了解，计划实施前两年的两亿资金中，已经有超过千万元用于国字号球员及教练组的奖金，切实提高了女足球员及教练组的待遇。

IT之家获悉，本届亚洲杯结束后，支持优秀女足球员留洋计划，也将纳入足协的重点工作中，支付宝今年的一亿支持资金，将具体补贴到这一计划，为女足留洋球员提供生活、训练的最好保障。

此外，支付宝还将协助足协开发区块链球员数据系统，记录和分析女超等各级联赛和青训比赛视频和数据，持续提高女足国家队和青训水平；同时开发青少年女足精英球员选拔系统，发掘更多有天赋的女足球员。