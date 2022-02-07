涨薪幅度未谈拢，三星面临 53 年来首次工人罢工

2 月 7 日消息，据外媒报道，由于与公司工会的薪资谈判破裂，韩国三星电子即将迎来半个世纪以来的首次工人罢工。

经过数月的谈判，全国三星电子工会 (National Samsung Electronics Labor Union) 周末向韩国国家劳资关系委员会提出仲裁申请，因为他们未能与管理层就 2021 年的工资问题达成协议。

工会表示，如果仲裁协议不能在 10 天内达成，工会将拥有举行罢工的合法权利，这在该公司 53 年的历史中从未出现过。显然，考虑到供应链紧缩已经影响到科技行业，任何工厂停产都将产生重大负面影响。

全国三星电子工会在声明中表示：“尽管工会已经与三星进行了 15 轮谈判，但管理层以欺骗的方式单方面推迟了谈判的进展。我们向全国劳资关系委员会提交仲裁，是因为我们观察到谈判将无法进行下去。我们未来将采取的行动取决于三星的谈判意愿。”

三星电子管理层表示，将继续与工人进行谈判，但拒绝接受工会的要求，即给每位员工增加 1000 万韩元（约 53000 元人民币）的年薪，并支付相当于该集团营业利润 25% 的绩效奖金。该公司的联合劳动管理委员会去年 3 月同意将 2021 年的基本工资提高 4.5%，将绩效奖金提高 3%。

三星子公司 WelStory 的工会工人也在公司总部前举行集会，抗议管理层拒绝支付绩效奖金。工人们要求管理层分享该公司去年创纪录的营收，但管理层称去年 6 月韩国公平交易委员会 (FTC) 处以 960 亿韩元（约合 8000 万美元）罚款是拒绝的主要原因。

与此同时，LG 集团旗下子公司 LG 电子的员工去年曾抱怨每个业务部门的奖金数额不同，最近他们在网上向首席执行官 Cho Joo-wan 申诉，但后者仍然不愿透露预计将于本月晚些时候发放的绩效奖金的具体金额。

其姊妹公司 LG 化学上月向员工发放了绩效奖金，据称在遭到员工抗议后，该公司提高奖金金额的幅度超过了最初的计划。员工要求管理层分享 LG Energy Solution 首次公开发行 (IPO) 的利润。

与此同时，三星和 LG 子公司的少数股东表达了对加薪可能降低股东回报的担忧。韩国企业联合会还在一份报告中表示，不合理的加薪可能会阻碍公司的全球竞争力，并加剧经济两极分化。