OLED“烧屏”难题终迎来解决方案，京东方发明画面动态替换技术

京东方发明的解决 OLED 显示器“烧屏”问题的技术方案，通过对静止画面的检测，对可能存在静止状态的画面进行图像帧的替换，从而智能地进行画面的动态显示，以解决 OLED 显示器存在的“烧屏”问题，延长显示器的使用寿命。

集微网消息，随着显示技术的不断发展，人们看到的显示屏上的画面也更多彩、更绚丽。然而，如果在显示屏上长时间显示一静止画面，会导致显示屏中常亮的地方亮度衰减比其他地方大。因此，当显示其他画面时会看到静止画面的残留影像，称为残影现象。

例如，有机发光二极管（OLED）显示屏长时间定格在同一地方时，常亮的地方亮度衰减往往比其他地方大，其中对比度较高的地方切换画面后，会产生残影。同时，如果静止画面时间过长，导致像素点老化严重，则会对显示屏造成无法挽回的烧屏。

虽说 OLED 技术在不断发展，但是材料本身衰减的特性无法改变，所以残影现象会一直存在。因此，为了改善显示屏的残影现象，提升显示屏的显示效果，京东方在 2018 年 7 月 13 日申请了一项名为“一种显示方法和显示装置”的发明专利（申请号：201810769568.8），申请人为京东方科技集团股份有限公司。

根据该专利目前公开的相关资料，让我们一起来看看这项技术方案吧。

如上图，为该专利中发明的显示方法的流程示意图，在该方案中，当检测到显示屏上显示的当前帧画面处于静止状态，且下一帧画面与当前帧画面相同时，就将下一帧画面向预设方向移动，得到移动后的画面，然后控制显示屏显示移动后的画面。

在这个过程中，人眼对微米级的画面移动不敏感（即画面移动的距离在 1-1000 微米之间），因此，可以将下一帧画面向预设方向移动预设数量个像素，预设数量满足下一帧画面向预设方向移动的距离为微米级。

简单来说，该方案的主要思路，就是通过同时改变待显示的下一帧画面的每一像素点的位置，来将整个待显示的下一帧画面向预设方向移动预设数量个像素点，再进行显示，使得人的肉眼不能察觉到显示的静止画面发生移动，如下图中所示：

其中，21 和 22 分别为移动前和移动后的画面，通过将画面向右进行微米级移动，而人的肉眼无法分辨出移动前的画面 21 和移动后的画面 22，从而能够有效地避免残影问题。如果显示的静止画面发生了移动，则有可能出现空白区域。

例如，当静止画面向显示屏的下方移动了 5 个像素点的距离，则显示屏的上方会出现沿着显示屏顶部且宽度为 5 个像素点的无画面区域，就可以根据移动前上方的边沿像素的色彩信息，对这 5 个像素点所对应的区域进行填充；假设静止画面移动前，上方的边沿像素的色彩为蓝色，则对应像素点所对应区域可以被填充为除蓝色之外的其他颜色。

如上图，为这种装置的结构示意图，其中主要包括接收模块 41、控制模块 42、计时器 43、移动模块 44 和显示模块 45。控制模块可以检测显示屏上显示的当前帧画面是否处于静止状态；计时器用于在接收控制模块发送的开始指令后开始计时，在接收控制模块发送的清零指令后，对所计时间清零，并在接收控制模块发送的输出指令后输出所计时间。

以上就是京东方发明的解决 OLED 显示器“烧屏”问题的技术方案，该方案通过对静止画面的检测，对可能存在静止状态的画面进行图像帧的替换，从而智能地进行画面的动态显示，以解决 OLED 显示器存在的“烧屏”问题，以延长显示器的使用寿命。