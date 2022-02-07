冬奥会开幕式黑科技惊艳：京东方揭秘雪花火炬 + 超级地屏

IT之家 2 月 7 日消息，2 月 4 日，2022 年北京冬季奥运会开幕式给人们留下了深刻的印象，据京东方公众号消息，这场美轮美奂的开幕式中，巨型“雪花”形主火炬台和前所未有的 8K 超高清地面显示系统吸引了全世界的目光，这些“黑科技”正是来自于 BOE（京东方）。

据京东方介绍，这一前所未有的“雪花”形态主火炬台，无论是整体硬件支撑还是软件系统都由京东方自主研发设计。

本次开幕式主火炬台直径达 14.89 米，由 96 块小雪花形态和 6 块橄榄枝形态的 LED 双面屏创意组成，采用双面镂空设计，嵌有 55 万余颗 LED 灯珠，每一颗灯珠都由驱动芯片的单一信道独立控制。

为实现导演组火炬台要像“钻石般璀璨闪耀”的创意理念，京东方核心研发团队通过 500 多张设计图纸和近 10 轮的制样，研发出目前行业内发光面最窄的单像素可控异形显示产品，充分呈现雪花的线条感和细腻的画面显示效果，成功将导演组的艺术创意变为现实。

火炬点燃那一刻，巨型雪花屏由中心向四周辐射开来，闪耀出波浪般层层递进的璀璨光芒，快速变换、完美同步的显示画面背后，采用的是京东方 AIoT 技术体系及自主研发的同 / 异步兼容信发系统，异步集控能在极短时间内将大规模视频内容快速下发，同步集控确保 102 块双面屏幕实现毫秒级响应；此外，“主路 + 环路”备份的高冗余控制系统确保了火炬台播控系统的超高可靠性。

同时，通过采用 LoRa（远距离无线电）低延迟控制系统搭配同步播放时间校正技术，进一步确保指令下发万无一失，实现视频画面完美协同。

开幕式上流光溢彩交错的舞台与演员表演交相辉映，实时互动，同样成为了关注的焦点，而这其中也有京东方的身影。

此次开幕式的舞台地面是目前最大的 8K 超高清地面显示系统，整体面积达 10393 平方米，不仅面积是超大的，技术也堪称国际一流！京东方采用多个 8K + 级分辨率的画面融合技术，超大规模的光学校正算法可对每个显示画面进行像素点级的光学校正，可呈现出 100000:1 超高对比度，3840Hz 超高刷新率，以及 29900x15096 超高分辨率的超高清绚丽画面。

IT之家了解到，通过搭载京东方自主研发的超大规模显示模组控制与同步系统，还可实时捕捉演员行进轨迹，实现画面与演员的无缝互动。同时，在长达 5 个月的高强度排演及冬季零下 30 摄氏度的极端低温雨雪天气，地面显示系统依然能实现稳定运行，在开幕式当天向世界完美呈现梦幻逼真的科技之美。