查扣赃款 2300 余万元！山东枣庄警方成功捣毁特大“QQ 号买卖”黑灰产业链

IT之家 2 月 7 日消息，据公安部网安局发布，山东枣庄警方成功捣毁一条特大黑灰产业链。

前段时间，山东枣庄山亭区的赵女士在 QQ 上认识了一位“理财管家”，许诺带赵女士投资理财“赚大钱”。结果不出各位所料，在赵女士给对方打款 5 万余元后，“理财管家”神秘消失并拉黑赵女士，发现自己被骗的赵女士选择报警。

经过仔细调查，办案民警发现“理财管家”的 QQ 号来源于一个专业买卖 QQ 号的犯罪团伙。该团伙通过非法手段获取了大量带有登录密码的 QQ 号在网络上销售，价格从几元到几千元不等。

2021 年 9 月 25 日，专案民警远赴贵州贵阳，将该团伙主要犯罪嫌疑人刘某某、蔡某某等五人抓获。经审讯，他们对非法获取并搭建平台出售 QQ 号获利 200 余万元的犯罪事实供认不讳。

根据嫌疑人供述情况，专案民警又分析发现了多个黑灰产业网络平台。这些网络平台均参与到 QQ 号买卖的黑灰产业链中，涉及 QQ 号非法交易过程中的批量验证、批量解绑、批量登录等多个环节。

2021 年 10 月 9 日，在山东省公安厅网安总队的指挥下，枣庄市公安局网警支队联合山亭公安分局，出动 100 余名警力，兵分 13 路，奔赴广东深圳、黑龙江哈尔滨、青海西宁等地开展集中收网。

行动先后打掉了“接码”“打码”“支付”“查验”等多个涉诈黑灰产业链窝点，依法刑拘嫌疑人 61 名，打掉网络黑灰产平台 23 个，查获黑客软件 20 余款，缴获涉案手机卡 2 万余张、接码猫池设备 40 余套，关联电信网络诈骗案件 1566 起，查扣赃款 2300 余万元。

行动中抓获的王某某、姜某某等是非法经营黑灰网络平台的组织者，刘某某、陈某某等是黑灰网络平台程序编写及维护人员。此类涉电信网络诈骗黑灰产业链被铲除，有力净化了网络生态环境！