Fami 通 2021 年游戏销量排行榜：《怪物猎人：崛起》力压《宝可梦》夺冠

IT之家 2 月 7 日消息，尽管受到疫情的打击，但 2021 年的游戏行业也迎来了许多许多热门系列的最新和重制版作品。据 Fami 通统计，2021 年销量前 20 名都被 Nintendo Switch 游戏所占据。

硬件方面，排名前 100 的 Nintendo Switch 游戏以 75 分压倒一切！除此之外，还有 20 个 PlayStation 4 游戏和 5 个 PlayStation 5 游戏。

按厂商来说，任天堂有 28 个，Bandai Namco Entertainment 有 13 个、KONAMI 和 Square Enix 有 6 个，Electronic Arts 和 Sega 只有 5 个。

IT之家知悉，在 Fami 通 2021 年游戏销量排行榜 Top100（2020 年 12 月 28 日-2021 年 12 月 26 日）中，《怪物猎人：崛起》力压《宝可梦：晶灿钻石 / 明亮珍珠》，以 235 万份获得第一名，后者以 231 万份紧随其后，而第三名则是《桃太郎电铁～昭和 平成 令和也是定番!～》，售出 126 万份。

科普：Fami 通（ファミ通、电玩通）是由 Enterbrain 发行的电子游戏杂志，被视为最受尊敬的电子游戏新闻杂志，通集中评测电子游戏与报道电子游戏业界的新闻，名字 Fami 通是缩写自初时的名称 Famicom 通信。

Fami 通 2021 年游戏销量排行榜 Top100 前 10 名：

1.Switch《怪物猎人：崛起》 235 万

2.Switch《宝可梦：晶灿钻石 / 明亮珍珠》 231 万

3.Switch《桃太郎电铁～昭和 平成 令和也是定番!～》 126 万

4.Switch《超级马力欧 3D 世界 + 库巴之怒》 97 万

5.Switch《健身环大冒险》 90 万

6.Switch《马力欧赛车 8：豪华版》 81 万

7.Switch《我的世界》 70 万

8.Switch《集合啦！动物森友会》 70 万

9.Switch《马力欧派对：超级巨星》 62 万

10.Switch《任天堂明星大乱斗》 61 万

2021 年各游戏硬件贩卖台数

・Nintendo Switch 合计贩卖台数：346 万 8307 台（累计 1773 万 6589 台）

・Nintendo Switch Lite 合计贩卖台数：133 万 8692 台（累计 441 万 784 台）

・Nintendo Switch（OLED） 合计贩卖台数：77 万 2128 台

・PS5 合计贩卖台数：82 万 2504 台（累计 102 万 9126 台）

・PS5 无光驱版 合计贩卖台数：14 万 5681 台（累计 19 万 4209 台）

・PS4 合计贩卖台数：10 万 3830 台（累计 781 万 9221 台）

・PS4 Pro 合计贩卖台数：224 台（累计 157 万 5723 台）

・Xbox Series X 合计贩卖台数：48415 台（累计 73291 台）

・Xbox Series S 合计贩卖台数：48819 台（累计 55367 台）

・New 2DS LL 合计贩卖台数：28540 台（累计 117 万 9262 台）