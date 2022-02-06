中国功夫游戏《师父》公布 PC 配置：需要 22GB 硬盘空间，最低 GT 640 显卡

IT之家 2 月 6 日消息，由法国工作室 SloClap 推出的 3D 功夫游戏《师父》（Sifu）官方今日公布了该作的 PC 配置以及完整成就列表。本作将于 2022 年 2 月 8 日正式发售，登陆索尼 PS4、PS5 游戏主机以及 PC 平台。

游戏的配置要求方面，本作最低支持 Win8.1 系统，需要 22GB 的硬盘空间，最低要求 AMD FX-4350 或 Intel Core i5-3470 处理器，以及 Radeon R7 250 或 GeForce GT 640 级显卡产品。

在成就方面，据 Epic 商店页面显示，该游戏共有 42 个成就。而成就中也有致敬功夫大师李小龙的“像水一样，我的朋友”成就名字。

这款游戏采用第三人称，讲述了踏上复仇道路，寻找杀死他家人的凶手的一个年轻功夫学徒的故事。他要以一敌百，没有朋友可以依靠，面前只有数不清的敌人。他只能依赖自己对功夫的独特掌控，以及一个神秘的吊坠来获得胜利，并传承家族的遗产。

在游戏中，玩家将扮演不同的角色，在城市的隐秘角落以及公司大楼与敌人战斗。操作上，玩家可以利用物品作为武器，借助环境来帮助自己。

IT之家了解到，游戏《师父》在 PC 端标准版售价 139 元，豪华版原价 179 元，现价 161 元，目前已经登陆 Epic 商城开启预购。建议配置为 AMD FX-9590 / 英特尔 i7-6700K 处理器、GTX 970 或 AMD Radeon R9 390 显卡。