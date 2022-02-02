索尼计划 4 年内推出 10 款 Live Service 类型游戏

IT之家 2 月 2 日消息，据 Neowin 报道，在今天的财报电话会议上，索尼透露它计划在 2026 年 3 月之前推出至少 10 款 Live Service 类型游戏。

IT之家了解到，所谓 Live Service 类型游戏，即游戏本体发行后，为其制定长期的内容更新支持计划。

据报道，索尼新宣布的价值 36 亿美元收购 Bungie 的交易将是这一新举措的重要组成部分。该工作室在 Live Service 元素方面的背景将有助于索尼的其他工作室学习。消息称，Bungie 正在开发一个“新 IP”，可能是这 10 款游戏之一。

现在，微软、EA 和育碧等主要游戏发行商都已经涉足 Live Service 游戏领域，覆盖赛车游戏、冒险游戏以及射击游戏。

今天，索尼发布 2021 财年第三季度财报，得益于影视、音乐、半导体及金融业务的强劲表现，销售收入达到 30313 亿日元（约 1679.34 亿元人民币），同比增长 13%；该季度实现营业利润 4652 亿日元（约 257.72 亿元人民币）。游戏与网络服务部门的销售额为 8133 亿日元，同比减少 8%，下降原因主要为硬件及外设销售额下滑，非第一方游戏（含内购）销售额下滑和第一方游戏销售额下滑。