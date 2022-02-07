小米 Redmi K50 / Pro 全系售价曝光：电竞版 3499 元颠覆骁龙 8 Gen 1 旗舰机

考虑到前作 Redmi K40 系列自亮相后收获了诸多消费者的好评，不少用户早早便开始期待新一代的 Redmi K 系列机型的发布，而随着爆料的不断深入，全新的 Redmi K50 系列也越来越成为数码博主和用户关注的焦点，不出意外的话该机将包含 K50、K50 Pro、K50 Pro+ 和 K50 电竞版等多款机型。

现在有最新消息，近日有海外爆料达人进一步晒出了该机的售价信息。

据海外爆料达人最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的 Redmi K50 系列将包含 K50、K50 Pro、K50 Pro + 和 K50 电竞版等多款机型，其中 Redmi K50 将搭载骁龙 870 处理器，支持 67W 快充，售价 1999 元起；Redmi K50 Pro 将搭载天玑 8000，支持 66W 快充，售价 2699 元起；Redmi K50 Pro + 将搭载天玑 9000，支持 120W 快充，售价 3299 元起；而 Redmi K50 电竞版将搭载骁龙 8，同样支持 120W 快充，售价 3499 元起。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 Redmi K50 系列将继续采用开孔全面屏设计，其中高配版的 K50 Pro + 将配备 2K 高刷屏、超大双芯百瓦闪充、大底高像素主副摄等亮眼配置，而电竞版将全球首发搭载 CyberEngine 超宽频马达，官方表示“可能是安卓史上最强 X 轴马达振感”。此外，该机的散热堆得还可以，游戏性能调度比较激进，并且出厂预装 MIUI 13 操作系统（基于 Android 12 深度定制）。

据悉，全新的 Redmi K50 系列最早预计会在本月登场，起售价可能在 2000 元左右。此前卢伟冰还表示，Redmi K50 系列已经不能用焊门员来形容了，实在太强了。更多详细信息，我们拭目以待。