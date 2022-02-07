法拉利 Purosangue 混动 SUV 将于 2022 年投产，首款纯电车 2025 年发布

IT之家 2 月 7 日消息，近日，有外媒曝光了法拉利即将量产的 Purosangue。据悉，该车将于 2022 年内全球首发并投产，2023 年交付首批车型，新车将成为法拉利旗下的首款量产 SUV 车型，未来将搭载 V8 发动机、V8 插混动力系统、V12 发动机供用户选择。

IT之家了解到，除了 SUV，法拉利也在为电动汽车转型做准备。官方表示，他们的目标是到 2030 年实现碳中和，并正在开发一系列混合动力车型和纯电动车型。其首款纯电动汽车将于 2025 年发布。

此外，法拉利于 2019 年推出了 V-8 混合动力车 SF90 Stradale，定价 520000 美元（约 331.24 万元人民币），最近还推出了配备插电式 V-6 动力系统的 296 GTB。

去年从 STMicroelectronics 加入汽车制造商的 Vigna 在电话会议中也被问及法拉利关于元宇宙和加密货币的计划，这被视为奢侈品公司的品牌机会。他认为这“值得我们关注”，但没有提供任何具体细节。

“重要的是，我们要观察新技术如何帮助我们的品牌，”他说。“当然，数字技术、Web 3.0 以及使用区块链和 NFT 都是我们感兴趣的领域。”

此外，去年 11 月发布的法拉利 Daytona SP3 也将在今年投产，并于 2023 年开始交付。作为 Icona 系列的第三款车型，Daytona SP3 为纪念 Daytona 24 小时耐力赛取得冠亚季军的法拉利车型而推出，并将成为法拉利现阶段旗舰超级跑车，重新诠释法拉利在现代时代的经典设计语言。

法拉利近日公布了最新财报，与大多数超豪车品牌一样，疫情期间销量暴增推动，法拉利在第四季度和 2021 年表现强劲。这家意大利公司去年交付了创纪录的 11,155 辆汽车，比 2020 年增长 22%，并表示其订单是“有史以来最强劲的”，一直到 2023 年。

据悉，法拉利上个季度收入增长 10% 至 11.72 亿欧元（13.2 亿美元），Ebitda 增长 7% 至 3.98 亿欧元（4.5 亿美元）。