分析师预计未来 5 年内特斯拉营收增长将超过通用与福特总和

IT之家 2 月 7 日消息，据 Electrek 报道，华尔街摩根士丹利顶级分析师亚当乔纳斯（Adam Jonas）的说，特斯拉的收入增长应该在未来 5 年内超过通用汽车和福特汽车的总和。Jonas 预计特斯拉平均成交价约 6 万美元，高于美国平均成交价约 20%。

长期以来，特斯拉的股票表现令人难以置信 —— 它长期以来一直比通用汽车等公司更牛，并且约在两年前成为最市值最高的汽车制造商。

然而，争论的焦点是，它的汽车销量远不及其他汽车制造商，也没有那么多收入，如何撑得起这恐怖的市值。不过这种情况开始出现改变，摩根士丹利预测，特斯拉的收入将在未来五年内成为行业领先。

摩根士丹利分析师亚当乔纳斯本周在给客户的一份新报告中写道：

我们所说的大多数汽车投资者仍然对特斯拉可能比通用汽车或福特更大的想法感到困惑。我们预计特斯拉的收入将超过通用汽车 + 福特（到 2027 年的总和）。今天很难看到零和游戏…… 在接下来的 24 个月里应该会变得很明显。

乔纳斯是对的，很多人仍然无法相信这几乎是不可能的，但那些认为特斯拉永远只是一家小众汽车制造商的投资者往往是同一位投资者，特斯拉现在以每年超过 100 万辆的速度生产电动汽车.

IT之家知悉，分析师认为，特斯拉的营收领先也将来自远高于平均水平的交易价格：

我们估计典型的特斯拉售出的平均交易价格 (ATP) 约为 6 万美元，或比美国平均 ATP 高出约 20%，这意味着调整后的“钱包份额”为 4.6%。

以下是该公司预测特斯拉未来几年收入增长份额与通用汽车相比的方式：

摩根士丹利对特斯拉股票的目标股价为 1,300 美元。Adam Jonas 在 TipRanks 的 7,779 位分析师中排名第 645 位 ，成功率为 53%，平均回报率为 11.8%。