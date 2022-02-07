芯片产业助新竹地区成中国台湾高收入群体聚集地

据台湾媒体报道，中国台湾新竹的高收入族群比例已经跟台北市非常接近，远远甩开新北市、桃园市、台中市及高雄市。

据报道，从支柱企业台积电，到 IC 设计的联发科，新竹科学园区的公司产品不同，共同点是都制造出不少科技新贵、千万富翁。

依据所得税报税资料，台湾公布的全台前 10 名最有钱的社区，有 9 个都被新竹县市包办，都在新竹科学园区周围。新竹科学园门口的关新社区更是屡次夺冠，成为全台最有钱的社区。