英特尔锐炫 A350M 独显实测出炉，超满血 MX450

IT之家 4 月 9 日消息，上月底，英特尔发布了锐炫系列笔记本独显，同时宣布三星 Galaxy Book2 Pro 将首发英特尔 3 系列锐炫显卡。现在，一些韩国的评测者已经发布了搭载锐炫 A350M 独显的 Galaxy Book2 Pro 的评测。

▲ 图自 VideoCardz

据报道， Galaxy Book2 Pro 搭载的 A350M 可达 30W 性能释放，性能介于 25W 满血 MX450 和 50W GTX 1650 之间。与上代 Galaxy Book Pro 搭载的 MX450 相比，3DMark Time Spy 跑分提升 60%。

据报道， A350M 独显在实际游戏中尚存在一些问题。如在《绝地求生》1080p 下，A350M 显卡利用率较低，会出现卡顿现象，帧数最高可到 100fps 以上，最低会降到 20 多 fps。在《英雄联盟》1080p 下，A350M 显卡利用率也相对较低，但能达到 100fps 以上。

很明显，A350M 独显还需要一些软件上的优化。目前，除韩国市场外，暂时没有搭载 A350M 独显的笔记本上市，英特尔和笔记本厂商可能正在进行最后的优化。

IT之家了解到，三星 Book2 Pro 笔记本电脑在韩国开卖，“NT950XEE-XD72S”型号配备 i7-1260P 、锐炫 A350M 独显、32GB 内存和 1TB SSD，屏幕为 1080p AMOLED 屏幕，售价 2620000 韩元（约 13650.2 元人民币）

首批锐炫 A 系列移动端显卡共有 Arc 3/5/7 三个系列，共 5 款型号：