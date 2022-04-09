特斯拉 CEO 马斯克称人类最终可将意识移植到机器人上，曾称长生不老不利于社会

4 月 9 日消息，特斯拉、SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）曾说过很多看似天方夜谭的话，比如他相信人类最终可能会将意识“移植”到机器人身上，从而得到永生。而其前女友格里姆斯（Grimes）甚至认为，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）可能会进行尝试。

现年 50 岁的马斯克最近接受采访时称：“我认为这很有可能成为现实。我们可以移植那些让自己显得如此独特的东西。当然，如果你的意识不再待在原来的身体里，那肯定会有不同，但就保存我们的记忆和我们的个性而言，我认为我们可以做到。”

根据马斯克的说法，这种技术将从今天的计算机存储逐步演变而成。他说：“我们的记忆以图片和视频的形式存储在手机和电脑中，这些设备增强了我们的交流能力，使我们能够做更多原本被认为是神奇的事情。我们已经用计算机极大地增强了人类的大脑能力。”

几十年来，通过将意识移植到人造身体中来延长人类寿命的概念在科幻小说中层出不穷，1964 年的科幻小说《沙丘》（Dune）将这种生物称为“人脑机”（Cymek）。许多专家相信，“意识移植”肯定能实现，只是没人能够准确预测时间表。

在《华尔街日报》2019 年刊发的一篇文章中，普林斯顿大学心理学和神经科学教授迈克尔・格拉齐亚诺（Michael S.A. Graziano）写道，意识移植需要两项技术支持：一是制造人工大脑，二是对人的大脑进行扫描，以便能够在人工大脑中进行模式复制，从而准确地把握其神经元之间的联系。

格拉齐亚诺指出：“创造人工大脑相对简单。但要移植意识，我们可能需要一台不会杀死受试者的扫描仪，我们需要它进行非常精细的扫描。如今这项技术还不存在。最乐观的预测是在几十年内实现意识移植，但如果在几百年后实现，我也不会感到惊讶。”

马斯克目前的初创企业 Neuralink 正在努力开发“脑机接口”。用他自己的话说，有朝一日这可以让人们“存储记忆作为备份，并恢复记忆”。但在接受采访时，马斯克表示，这家公司目前的目标更切合实际。

他说：“Neuralink 在短期内只是为了解决脑损伤、脊柱损伤等问题。因此，在未来几年，Neuralink 的产品只会对那些失去四肢或受到某种创伤性脑损伤的人有所帮助。”

值得注意的是，马斯克本人似乎并不想长生不老，他也不支持其他人的类似想法。他说：“我认为我们不应该尝试让人活得太久，这将导致社会窒息，因为事实上，大多数人都不会改变固有思维。所以，如果他们不死，我们就会陷入旧观念中难以自拔，社会就不会进步。”

如果意识移植在相对较短的将来成为可能，谁有可能想要尝试这种技术？在最近接受《名利场》采访时，马斯前女友格里姆斯认为，亚马逊和蓝色起源公司创始人贝索斯将可能成为 Cymek。

不过，现年 58 岁的贝索斯从来没有公开表达过对这类技术的任何兴趣，尽管他确实投资了有关长寿和抗衰老的研究。贝索斯尚未对此置评。