英特尔新款 HEDT 平台要来了？ Alder Lake-X 系列处理器曝光

IT之家 4 月 10 日消息，测试软件 AIDA64 最新的 Beta 版本现已支持英特尔 Alder Lake-X，可能是英特尔的新款 HEDT 平台处理器。

IT之家了解到，从 2019 年发布第十代 HEDT 高端桌面处理器之后，英特尔已经有两年多没有推出 HEDT 新品。

2019 年底，英特尔十代 X 系列酷睿处理器上市，10 核 i9-10900X 售价 6299 元，18 核 i9-10980XE 售价 12999 元。规格方面，i9-10980XE 为 18 核 36 线程，主频 3.00 GHz，睿频 4.60 GHz，通过睿频 3.0 技术可达 4.8GHz，拥有 24.75 MB 的缓存，TDP 165W，支持 256 GB 内存，48 条 PCIe 通道，支持 WiFi 6。

目前，网上还没有 Alder Lake-X 系列处理器的更多信息。外媒 Tom's Hardware 称，Alder Lake-X 可能将比主流的 12 代酷睿型号拥有更多核心，而且不会采用小核心设计。另外还有一种可能，Alder Lake-X 处理器将是企业级 Sapphire Rapids-X 的民用版，核心数少一些，但支持 8 通道内存和 AVX512。