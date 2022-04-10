2022 款比亚迪汉家族正式上市，售价 21.58-32.98 万元

IT之家 4 月 10 日消息，今天下午“汉为观止”月球超级发布会举行，正式揭开全面进阶的汉家族产品真容，全新 2022 款比亚迪汉家族共有四款车型，分别是汉 EV 创世版、汉 EV 千山翠限量版、汉 DM-i、汉 DM-p，综合补贴后售价区间为 21.58-32.98 万元。

IT之家了解到，汉家族由比亚迪全球设计总监沃尔夫冈・艾格领衔倾力打造，延续了“龙颜美学”设计，在前脸、尾灯及整车设计上均做了深入的细节雕琢，整体更具时尚和运动气息。

四款车型均延续了比亚迪“Dragon Face”家族式设计语言，前脸采用钢琴黑运动套件，打造出极强的运动感。其中汉 DM-i 和汉 DM-p 的前脸更进一步加入了跑车化的设计，两片竖立起来的龙鳍、前格栅独特的钻石般龙鳞亮面、标志性的大嘴设计，让整车在性能得到提升之余更显优雅。

同时，汉家族尾灯换用全新的贯穿式中国结尾灯设计。在整车的造型方面，四款车型的设计及线条铺设都更加简洁、圆润、大气，简约灵动之余还十分富有肌肉感。

内饰方面，比亚迪全球内饰设计总监米开勒・帕加内蒂以顶级手笔针对汉进行了全面升级，环抱式品格内饰设计语言，提取古建筑中“品”字型排布方式，加之多样化龙元素细节。并且，汉家族内饰新增一体式运动座椅可选。

除此之外，汉 EV 千山翠限量版于中国山水点翠绘画的翠青色调意境中汲取灵感，千山翠取自程俱《三峰草堂》中“雨洗千山翠欲浮，稻畦松涧已争流”。在光照下细看，其色彩在苍颜古翠的高冷中更有些许灵动，晶莹璀璨。

与此同时，汉 EV 千山翠限量版还搭配了一系列专属外观内饰运动套件，碳黑轮毂、熏黑前后大灯、高性能石绿四活塞定钳 (前)、绿色的碳纤维材料等。配置上，汉 EV 千山翠限量版还配备了智能香氛功能，提供三种香型可选，分别是茶卡（矿香）、天山（木香）、长安（花香）。

汉家族集比亚迪领先技术之大成，依托刀片电池、DM-i 超级混动、DM-p 等重大技术突破，搭载包括 EV、DM-i、DM-p 三套动力系统。

性能方面，汉 EV 创世版系统综合最大扭矩高达 700N・m，零百加速只需 3.9s。续航表现上，在宽温域高效热泵空调、电池直冷直热技术的加持下，汉 EV 创世版 CLTC 续航高达 715km。充电速率上，汉 EV 创世版具备充电 10 分钟续航最长增加 150km、30 分钟完成从 30%~80% 充电的快充能力。

汉 DM-i 由超级混动技术赋能，兼具“快、省、静、顺、绿”五大优势。其搭载了热效率高达 40.12% 的骁云-插混专用涡轮增压 1.5Ti 高效发动机、EHS 电混系统、DM-i 超级混动专用功率型刀片电池等核心零部件，可油可电，NEDC 百公里亏电油耗低至 4.2L，NEDC 综合续航里程最高可达 1300km，同时零百加速只需 7.9s。与此同时，汉 DM-i 顶配车型具有 NEDC 242km 超长纯电续航，辅以 80kW 安全升压快充。

汉 DM-p 在性能上更上一层楼，在发动机之外搭载了综合最大功率 360kW，最大扭矩 675N・m 的前后双电机，零百加速 3.7s，与汉 EV 四驱版一同位列“零百加速三秒俱乐部”；并且其 NEDC 百公里亏电油耗仅需 5.2L、NEDC 纯电续航高达 202km。

驾控方面，汉家族底盘由前奔驰底盘专家汉斯・柯克专属调校，四驱版车型搭载了 DiSus-C 智能电控主动悬架和超级智能电四驱，车辆可以实现毫秒级响应。

智能化方面，汉家族同样进行了全面升级，其搭载的 DiPilot 智能驾驶辅助系统，最高配备 24 个感知元件，增加了高速道路驾驶辅助、紧急车道保持辅助、智慧礼让等功能，辅助驾驶水平大幅提升。

同时，汉家族新车标配 DiLink 4.0 (5G) 智能网联系统，包括 5G 速联、双频定位等功能，除汉 DM-i 121KM 尊贵型外全系更搭载了 HiFi 级定制丹拿音响，同时支持整车 OTA 远程升级。

汉家族安全配置再度进阶，全系标配刀片电池，高分通关中保研、C-NCAP 两大碰撞测试，并采用“婴儿级”涂装清新工艺，由内而外全方面提升了安全性能。

并且，汉家族新增 W-HUD 抬头显示，相比业内 HUD 系统，拥有更大成像尺寸及更大亮度，能显著提升行车安全性，而 DMS 驾驶员监测（含疲劳及注意力监测）的加入，也将时刻为驾乘安全保驾护航。