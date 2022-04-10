比亚迪汉 EV / DM-i / DM-p 等车开启预订，6 个小时订单破 48136 辆

IT之家 4 月 10 日消息，比亚迪今日举行“汉为观止”月球发布会，并宣布汉家族四款全新车型正式上市，包括汉 EV 创世版、汉 EV 千山翠限量版、汉 DM-i、汉 DM-p，综合补贴后 21.58-32.98 万元。

比亚迪现宣布，截至 4 月 10 日 20:30，这四款车型累计订单已突破 48136 辆。而这距离今日 14:30 发布会开始只有 6 个小时，开放预订的时间可能都不到 6 个小时。

IT之家了解到，这四款车型均延续了比亚迪“Dragon Face”家族式设计语言，前脸采用钢琴黑运动套件，打造出极强的运动感。其中汉 DM-i 和汉 DM-p 的前脸更进一步加入了跑车化的设计。

内饰方面，比亚迪全球内饰设计总监米开勒・帕加内蒂以顶级手笔针对汉进行了全面升级，环抱式品格内饰设计语言，提取古建筑中“品”字型排布方式，加之多样化龙元素细节。并且，汉家族内饰新增一体式运动座椅可选。

除此之外，汉 EV 千山翠限量版于中国山水点翠绘画的翠青色调意境中汲取灵感，千山翠取自程俱《三峰草堂》中“雨洗千山翠欲浮，稻畦松涧已争流”。在光照下细看，其色彩在苍颜古翠的高冷中更有些许灵动，晶莹璀璨。

汉 EV 千山翠限量版还搭配了一系列专属外观内饰运动套件，碳黑轮毂、熏黑前后大灯、高性能石绿四活塞定钳 (前)、绿色的碳纤维材料等。该车型还配备了智能香氛功能，提供三种香型可选，分别是茶卡（矿香）、天山（木香）、长安（花香）。

性能方面，汉 EV 创世版系统综合最大扭矩达 700N・m，零百加速 3.9s。

续航方面，在宽温域高效热泵空调、电池直冷直热技术的加持下，汉 EV 创世版 CLTC 续航可达 715km。

充电方面，汉 EV 创世版充电 10 分钟续航最多可增加 150km、30 分钟可从 30% 充至 80%。

汉 DM-i 搭载超级混动技术，包括热效率 40.12% 的骁云-插混专用涡轮增压 1.5Ti 高效发动机、EHS 电混系统、DM-i 超级混动专用功率型刀片电池等核心零部件，可油可电，NEDC 百公里亏电油耗 4.2L，NEDC 综合续航里程 1300km，零百加速 7.9s。

此外，汉 DM-i 顶配车型具有 NEDC 242km 超长纯电续航，辅以 80kW 安全升压快充。

汉 DM-p 在发动机之外搭载了综合最大功率 360kW，最大扭矩 675N・m 的前后双电机，零百加速 3.7s，与汉 EV 四驱版一同位列“零百加速三秒俱乐部”；其 NEDC 百公里亏电油耗为 5.2L、NEDC 纯电续航达 202km。

驾控方面，汉家族底盘由前奔驰底盘专家汉斯・柯克专属调校，四驱版车型搭载了 DiSus-C 智能电控主动悬架和超级智能电四驱，车辆可以实现毫秒级响应。

智能化方面，汉家族同样进行了全面升级，其搭载的 DiPilot 智能驾驶辅助系统，最高配备 24 个感知元件，增加了高速道路驾驶辅助、紧急车道保持辅助、智慧礼让等功能。

同时，汉家族新车标配 DiLink 4.0 (5G) 智能网联系统，包括 5G 速联、双频定位等功能，除汉 DM-i 121KM 尊贵型外全系更搭载了 HiFi 级定制丹拿音响，同时支持整车 OTA 远程升级。

汉家族安全配置再度进阶，全系标配刀片电池，高分通关中保研、C-NCAP 两大碰撞测试，并采用“婴儿级”涂装清新工艺。

此外，汉家族还新增 W-HUD 抬头显示、DMS 驾驶员监测（含疲劳及注意力监测）等功能。