发布一年半后，AMD RX 6900 XT 公版旗舰显卡降至首发价

IT之家 4 月 10 日消息，今年初，国内显卡市场呈现出降价趋势。最近一段时间以来，显卡降价加速，尤其是高端显卡降价显著。

现在，AMD 京东官方自营店已经上架了原价的 RX 6900 XT 旗舰型号，售价 7999 元（需 Plus 会员）。

IT之家曾报道， 2020 年 11 月 ，AMD 推出了 RX 6900XT 显卡，海外价格 999 美元，国内售价 7999 元。

AMD Radeon RX 6900 XT 显卡采用 AMD RDNA 2 架构，具有 80 个增强型计算单元、128 MB 全新 AMD Infinity Cache 和 16GB 专用 GDDR6 显存。

据外媒报道，AMD 还将在 5 月 10 日发布新款 RX 6X50 XT 系列，旗舰型号可能是 RX 6950 XT，GPU 参数不变，搭载更快的 18Gbps 显存。按照现在的降价趋势，玩家们可能会在 5 月份买到原价的 RX 6X50 XT 系列显卡。

英伟达 RTX 40 系列和 AMD 新一代的 RX 7000 系列显卡下半年就要发布了，如果届时老一代的显卡没有退市或降至首发价以下，新款显卡预计仍会加价售卖。