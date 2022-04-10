宏光 MIINIEV 等微型电动汽车迎来“大考”，专项评价规程正式发布

IT之家 4 月 10 日消息，据新华社报道，4 月 8 日，由中国汽车技术研究中心有限公司主办的 2022 汽车测评国际峰会在云端举行，会议上发布了《中国汽车测评蓝皮书》和《微型电动汽车专项评价规程》。

为引导解决用户痛点问题，提升微型电动汽车的各项性能，中汽中心广泛征求行业企业意见，在 C-NCAP 和 CCRT 测评体系框架下，设立了《微型电动汽车专项评价规程》，该规程适用于车身长度小于 4 米的纯电动乘用汽车，测评内容在原有 C-NCAP 和 CCRT 测评项目的基础上进行适度凝练和简化，主要包括碰撞安全、使用安全和续航充电三个版块，预计于 2022 年下半年正式实施。

其中，碰撞安全主要评价车辆在发生碰撞事故的过程中，车身结构及约束系统（诸如座椅、安全带、安全气囊 / 气帘等）对于内部驾乘人员的保护效果，测评内容主要包括正面碰撞、侧面碰撞和鞭打试验三个项目；使用安全主要评价用户日常用车过程中的安全问题，包括充电安全、制动性能、电磁抗扰、涉水电安全和人体电磁防护五个项目；续航充电主要评价用户使用痛点问题，内容包括常温续航、低温续航、低温充电和充电兼容性四个项目。

据悉，该规程计划于今年 7 月份正式实施，旨在先期引导厂家提升车身结构安全，增加安全气囊等必要的安全配置，解决用户痛点问题，以循序渐进引导微型电动汽车的各项性能最终向常规尺寸车辆看齐。

IT之家了解到，相关数据显示，2019-2021 年，新能源汽车年销量从 121 万辆激增到了 350 万辆。其中，微型电动汽车在新能源汽车总销量中占比，也从 2019 年的 17.7% 增长到了 2021 年的 29.8%。