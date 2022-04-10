欧盟执意上诉，英特尔巨额罚款案仍未了局

据外媒报道，欧盟委员会已决定就此前法院推翻 10.6 亿欧元罚款的裁定提出上诉。

欧盟发言人周三表示：“委员会已决定就普通法院 2022 年 1 月 26 日的判决向欧洲法院提出上诉。”

1 月 26 日，布鲁塞尔在与英特尔的长期法律斗争中在下级法院遭遇惨败。普通法院的裁决对欧盟竞争事务负责人玛格丽特・维斯塔格来说是一次打击，因为欧盟委员会之前的 20 多年里没有输掉一宗大型反垄断案件。

这一针对英特尔公司的罚款决定于 2009 年作出，以惩罚其排挤 AMD 的不正当竞争行为，然而英特尔此后拒绝接受，于 2012 年起反复发起上诉，以调查程序不当等理由试图推翻这一决定，最终欧盟普通法院于今年 1 月撤销了罚款决定。

欧盟方面决定提起异议，意味着这一案件仍将继续拉锯。

委员会表示，该公司当时从事非法的反竞争行为以排除其主要竞争对手，通过向计算机制造商和零售商提供非法回扣和付款，以防止他们使用 Advanced Micro Devices (AMD) 的产品。

欧盟下级法院在 2014 年驳回了这家美国芯片制造商的初步上诉 —— 这一判决 于 2017 年被欧洲法院推翻，该法院将此案发回普通法院审查英特尔的论点。

委员会没有就其将案件升级到欧洲法院的法律论据提供任何进一步的细节。