退车后不退款？特斯拉 Model X 一车主苦等两年多仍未获得退款

北京时间 4 月 11 日早间消息，据报道，丹尼・罗曼（Danny Roman）此前购买了一辆全新的特斯拉 Model X 电动 SUV，他在 2020 年 2 月 28 日“喜提新车”。

然而在新车到手仅仅三天之后，他就通知特斯拉公司，他要根据该公司 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）当时承诺的七天无条件退款政策退车。

但是如今两年多的时间已经过去了，罗曼还是没有获得退款，也没有重新获得这辆车。该车的总价格大约为 11.6 万美元，其中包括各种选配费用和其他费用。

记录显示，特斯拉确实取走了这辆被罗曼退回的 Model X，该公司在 2020 年 3 月 8 日将这辆电动 SUV 装上了一辆拖车，在完成退车之后他预计他的退款会迅速到达。他的银行建议他要求特斯拉启动 “销售终止”，他回忆说，然后特斯拉销售代表告诉他，他的退款将很快得到处理。

但是，几周过去之后，当他还在与特斯拉就其退货情况进行沟通时，罗曼收到了特斯拉的服务提醒，告诉他来取这辆电动 SUV。该公司解释说，该车已被修复，并在加利福尼亚州伯班克的一个服务中心，尽管他最初是在世纪城购买的车辆，两地相隔大约有 40 分钟的车程。

罗曼对媒体表示，他对这个服务警报感到震惊。他说，他从未要求或授权特斯拉对车辆进行任何维修，而且特斯拉之前已经接受了他的退车申请。罗曼向媒体展示了他与特斯拉之间的沟通记录，这个记录也证实了他的这一说法。

在此前的一个月里，由于人为退车程序已经顺利启动，罗曼停止了车辆的还款程序。然而银行对他说，他错过了一次还款，因此他的信用评级被下调了 30 分。当他打电话询问此事时，他被告知特斯拉没有向银行发出销售终止的通知。

罗曼是一家小企业主，他所经营的企业在加州南部提供自行车和徒步旅行服务，他表示自己必须维持非常高的信用评级才能顺利开展业务。因此，鉴于特斯拉在这辆 Model X 上的顽固立场，他别无选择，只能继续向银行支付购车款，并为这辆汽车购买保险，尽管他几乎没有使用过这辆 Model X，而且车辆也没有在自己手上。

罗曼想避免车辆被银行收回的情况发生，而且他知道如果自己不继续付款，金融机构很有可能会调低他的信用评分，而这是他最无法接受的事情。此外，他还不得不每年都为这辆不在自己身边的汽车购买保险，以防车辆在特斯拉手中时发生损坏。罗曼无奈地说道：“如果停止向银行支付车款，这种做法会毁掉你！”

这样一来，在过去的两年中，罗曼一直在向银行支付分期车款，而这辆车却并不在自己的控制下。对于这位客户陷入的诡异困境，特斯拉公司没有立即对置评请求作出回应。

退车原因

罗曼对媒体表示，他之所以选择购买这辆 Model X，是因为自己是特斯拉的粉丝，而且他在媒体上看到 Model X 获得了很高的安全评分。此外，他还相信，通过将纯电动汽车作为自己日常驾驶的交通工具，他能够为环境保护尽一份力，让自己对环境的影响最小化。

在购车时，罗曼刚刚晋级为奶爸，因此他非常关注车辆的安全性。此外，作为一家可持续发展户外探险企业的老板，他觉得购买一辆纯电动汽车是强调环境保护的好方法。

在市场上销售时，特斯拉声称 Model X 的电池续航里程可以超过 400 英里（643 公里），如此长的续航里程对于他来说是必不可少的，因此他经常需要从南加州前往旧金山湾区，并且经常需要带领自行车队参观沿途的各个景点。

然而在他第一次驾驶这辆 Model X 出行之后，车辆的表现里程显示，在离家不到半英里的地方，电池电量已经减少了 15%。实际续航表现与宣传出入如此之大，这让罗曼感到始料未及。

在买车后的第一天，他尝试通过快速充电桩给车辆充电，本次充电的地点是位于卡尔弗城内的一个特斯拉超级充电站。罗曼表示，本次充电的时间长达几个小时，这个充电市场比销售代表所承诺的长了很久，此前销售代表承诺的充电时间为 45 分钟就能将电池电量充到 80% 以上。

罗曼向媒体展示了那次旅行中车辆的显示屏和充电状态的照片。罗曼还透露，更让人难以接受的是，在正式给车辆充上电之前，他还在充电站排了一个小时的队才获得了一个空闲的充电桩。大量特斯拉排队的景象让他再一次感到了困惑。他说道：“这里是洛杉矶，好像所有人都有一辆特斯拉。”在特斯拉将总部搬到得克萨斯州之前，加州是该公司的总部所在地，也是他们在美国最大的市场。

罗曼表示，除了电池问题之外，他还遇到了其他车辆质量问题。当他试图打开车辆的一个鹰翼门时，却发现门似乎被粘住了。他还发现，在他所居住的公寓楼里安装一个充电器的费用，是特斯拉销售代表声称的 10 倍。销售代表此前向他承诺，他可以在家里安装一个充电器，其价格大约为 700 美元；罗曼表示，销售代表在明知他居住在公寓楼里的情况下，却依然按照独立车库的价格进行了报价。

2019 年春天，马斯克在 Twitter 上对他的百万粉丝表示：“我想要明确说明的是，订单都是可以全额退款的，即使已经购车一个星期了，依然可以退款。如果有人真的希望在购车后第 8 天想要退车，如果不是恶意退车，那么也是可以的。”

在看到马斯克的声明之后，联想到自己糟糕的用车体验，罗曼做出了决定，他要退车。

有一次，特斯拉发给罗曼的信息显示，该公司试图说服他，因为在他买车的时候还没有七天无条件退车政策。但特斯拉在其网站上的退车政策一直持续到 2020 年 10 月，也就是在他购买并退回 Model X 的几个月后。他的销售合同中也提到了退车政策。在与该公司来回沟通了三个月后，他先是被告知他的退款即将到达，然后又被告知他可以取走维修后的车辆，失望的罗曼决定对该公司提起诉讼。

然而令他惊讶的是，他被告知他的案件将被送入一个替代性争端解决程序，而不是在法庭上进行诉讼。当他签署文件以接收他的 Model X 时，罗曼实际上已经同意了一项仲裁条款。

脆弱的消费者

罗曼关于特斯拉 Model X 的困境凸显了美国消费者的脆弱，他们为了购买服务或物品，理所当然地被推入仲裁协议。

消费者权益保护组织 Public Justice 的执行董事保罗・布兰德（Paul Bland）表示，强制仲裁在新车和二手车交易过程中很常见。他表示，就所有实际目的而言，在同意接受仲裁之后，消费者在仲裁中几乎得不到任何好处。然而，对于企业来说，他们的动机是为责任设限，如果他们做了违法的事情，就会使消费者更难在个人案件中获胜，布兰德还表示：“这是一个神秘的系统，消费者更难发现在以前的相关案件中人们发生了什么，也使消费者更加难以对企业发起集体诉讼了。”

罗曼表示，如果他事先意识到该公司在汽车和退货过程中没有事先对他保持诚实，他就不会购买这辆 Model X，也不会同意仲裁。目前他的仲裁仍在进行中。

与此同时，罗曼不得不租赁另一辆汽车来替代这辆 Model X。他对媒体表示，他租了一辆丰田普锐斯混合动力汽车。

罗曼表示：“每个月，我的钱都会从我的账户中被吸走，每到这个时候我只能倒吸一口凉气。除了钱之外，我还已经花了一百多个小时的时间试图解决这个问题，这件事情给我带来的只有担心。”

今年 2 月，特斯拉给罗曼发了一条信息，告诉他这辆他已经两年多没有见过的车已经修好了，他可以前往一个维修中心取车。如今特斯拉依旧拒绝承认他们接受了罗曼的退车请求。

感到困惑的罗曼给特斯拉发了电子邮件，说他会来取车。但是，特斯拉不愿意为他预约取车。他们让他联系银行安排取车，而这样做其实只是让他浪费更多的时间。

罗曼很生气，也很好奇这辆 Model X 随着时间的推移发生了什么，他登录了特斯拉的应用程序，看看他是否能查看到这辆车的位置。结果发现，他购买的这辆车正停在离他家仅 11 英里的一个废品回收站里。

罗曼对媒体表示：“在经历了这一切之后，我依然是特斯拉、马斯克和电动汽车的忠实信徒。我希望我的经历能传达到特斯拉公司高层那里，希望他们能做出必要的改变，这样他们未来的客户就不会再遇到这种情况了。”