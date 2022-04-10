特斯拉人形机器人获新进展，马斯克称最早将于明年开始生产“擎天柱”

IT之家 4 月 10 日消息，据每日经济新闻报道，马斯克周四表示，特斯拉最早将于明年（即 2023 年）开始生产一款名为擎天柱（Optimus）的人形机器人。马斯克当日在得克萨斯州奥斯汀市的特斯拉新汽车装配厂开幕仪式上表示，“我们有望在明年生产第一个版本的擎天柱机器人。”

▲ 图片来源：特斯拉官网

马斯克还透露称，“擎天柱”最终将能够做人类不想做的事情，并称该款机器人将为人类带来一个“富足的时代”。他还乐观地表示，“擎天柱”将“改变世界”，知名程度甚至可能超过特斯拉，但“这可能很难想象。”

特斯拉曾于 2021 年 8 月的“人工智能日（AI Day）”上首次公开展示了该款机器人，其又被称为“特斯拉人形机器人（Tesla Bot）”。据兴业证券，该款人形机器人结合了特斯拉的 AI 技术，即基于视觉神经网络神经系统预测能力的自动驾驶技术，具有极强算力的 DOJO D1 超级计算机芯片，由于每个 D1 芯片之间都是无缝连接在一起，相邻芯片之间的延迟极低，训练模块最大程度上实现了带宽的保留，配合特斯拉自创的高带宽、低延迟的连接器，算力高达 9PFLOPs（9 千万亿次）。当时马斯克透露，特斯拉可能 2022 年推出人形机器人。

IT之家了解到，马斯克首次宣布特斯拉人形机器人时，曾表示该款机器人将基于特斯拉自动驾驶电动车所使用的芯片和传感器。据马斯克称，“擎天柱”身高为 5 尺 8 寸（约 173 公分），重 125 磅（约 56 公斤），行走速度为每小时 5 英里（约时速 8 公里），最多可提 45 磅（约 20 公斤）的物品，并且头部会配有一块屏幕，以便使用者可以获取有用的信息。