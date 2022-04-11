联想中国提新目标，刘军称“3S 业务收入占比超 30%”

IT之家 4 月 11 日消息，联想中国区近日召开了 2022/23 新财年誓师大会。会上，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军宣布，联想中国区现阶段将使命定为“科技赋能中国智能化转型”。

刘军称，围绕“端边云网智”的新 IT 技术架构，联想中国区自 2017 年开始发展业务增长的第二曲线，即 3S 转型新业务，包括：智能产品（Smart Device）、智能基础设施（Smart Infrastructure）、智慧服务（Smart Service），并依托 3S 业务布局联想解决方案与服务提供商的新身份。至 2021 财年 Q3 财季，联想中国区 3S 转型新业务占总体收入的比例已超过 1/4。

会上，刘军提出了更为激进的新财年目标，即：2022 财年，联想中国区 3S 业务收入占比将超过 30%，成为 3S 领域的领导者。这无疑是联想中国区新使命的重要支撑。

IT之家此前报道，联想集团董事长杨元庆在联想集团新财年（2022/2023 财年）誓师大会上表示，到 2023/2024 财年结束的时候，联想集团的的研发投入将在 2020/2021 财年的基础上实现翻番。而未来五年，联想的研发总投入将会超过 1000 亿人民币。

杨元庆还称，同时计划增加 12000 名硬核科技人才，在刚刚过去的第一年里，已经有近 5000 位小伙伴加入到联想的研发行列。

《杨元庆：未来五年联想集团研发总投入将超 1000 亿人民币》