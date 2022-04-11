清华大学团队首次实现 100 公里量子直接通信刷新世界纪录

IT之家 4 月 11 日消息，清华大学物理系上周发布公告，宣布该校物理系龙桂鲁教授团队与电子系陆建华教授团队合作首次实现通信距离达到 100 公里的相位量子态与时间戳量子态混合编码的量子直接通信新系统。

据介绍，这是目前世界上最长的量子直接通信距离，有助于实现无中继条件下城际量子直接通信，同时可以支撑基于安全经典中继建立的广域量子网络的一些应用。

IT之家了解到，此次研究的成果已发表在顶级期刊《Light-Science&Applications》，论文第一作者为张浩然（导师王崇愚院士）、孙臻（导师陆建华院士），还有物理系龙桂鲁教授和信息国家研究中心殷柳国研究员作为共同通信作者。

据介绍，这套新系统可以在 50MHZ 激光脉冲频率下将最大可容忍损耗从 5.1dB 提升到 18.4dB，在商用低损耗单模光纤中的最远通信距离达到了 100 公里，相比之前 18 公里的最长距离实现突破。

此外，新系统的通信速率也有所提高，在 30 公里的光纤距离，通信速率达到 22.4kbps。新系统在激光脉冲频率上还有大的提升空间，相应的通信距离、速率有望进一步提升，满足部分场景的应用需求。

论文连接：

https://doi.org/10.1038/s41377-022-00769-w