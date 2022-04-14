苹果：55 家在中国的生产合作伙伴承诺仅使用清洁能源

IT之家 4 月 14 日消息，苹果今天宣布，其全球供应商在去年使用的清洁能源翻了一番有余。目前，总计承诺未来几年使用的近 16 吉瓦清洁能源中，已有超过 10 吉瓦投入使用。在中国，加入 Apple 清洁能源计划的供应商过去一年增长了近 75%。共有 55 家中国生产合作伙伴承诺仅使用清洁能源，代表了几乎所有总部位于中国的 Apple 的主要供应商。

苹果表示，正在持续与全球供应链合作，加速并支持合作伙伴转用清洁能源。截至目前，已有 213 个主要生产合作伙伴承诺使用可再生能源生产所有 Apple 产品。2021 年，Apple 供应链中已经并网的可再生能源项目避免了 1390 万吨碳排放当量，相当于一年内减少 300 万辆汽车在道路上行驶。在中国，去年有 23 家新的供应商加入到了该计划中。

中国公司采取了多种不同的清洁能源解决方案。许多公司建造场内太阳能装置，例如 MFLEX 公司在江苏，裕同包装科技股份有限公司在广东、河南和江苏等地铺设太阳能系统。2018 年，Apple 启动了中国清洁能源基金，通过这种创新方式加速推动可再生能源进程，借助该基金，许多供应商接触到了更多可再生能源项目。通过这项同类首创的投资基金，Apple 及其供应商已共同投资了 465 兆瓦清洁能源。