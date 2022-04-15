康佳电视搭载 Smartisan TV OS 实机演示曝光：光标操控，卡片式后台，可运行微信

IT之家 4 月 15 日消息，康佳电视和 SmartisanOS 官方今日宣布，将在 4 月 18 日推出全新电视产品，号称“跨生态新物种”。

数码博主 @坚果派 pai 已经曝光了号称搭载 Smartisan TV OS 的康佳电视实机演示视频，从视频可以看到 SmartisanOS 的 Logo。

实机演示视频中，似乎电视屏幕中出现了一个类似光标的圆环，可以随意指向屏幕中的按钮。此外，电视中还出现了微信、QQ 音乐等 App，采用后台卡片的模式进行展示，可左右切换。

SmartisanOS 此前表示，虽然暂时告别手机江湖，但并没有停止对 SmartisanOS 创新形态的探索，也没有放下对产品体验的追求。这几年，我们的生活方式发生了一些变化：在家用会议软件进行远程沟通、通过在线课堂保证学习进度。在客厅偶尔需要客串办公室和课堂甚至更多角色的今天，一块巨大的屏幕被忽视了。

它本可以借助面积优势身居要职，却因为功能单一、交互简陋无法发挥价值。当性能不再桎梏它时，我们不满足于它的软件体验仍停在过去止步不前。如何让它扮演合适的角色去承担更多责任，满足大家各种场景下的使用需求，是这段时间我们在不断思考的问题。

《康佳宣布联合 SmartisanOS 发布电视新品，号称“跨生态新物种”》