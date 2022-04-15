91 岁的巴菲特时隔一年罕见露面：称身体很好，猛夸库克、马斯克

IT之家 4 月 15 日消息，据财联社报道，当地时间周四，91 岁的传奇投资人巴菲特时隔一年再次露脸接受专访，谈到了健康状况、退休计划、投资价值观等话题，还不忘夸赞库克和马斯克。

IT之家了解到，关于退休和身体状况，巴菲特表示他的身体状况“不能更好”了，还表示伯克希尔的确有现成的接班人（阿贝尔），但他还没有开始热身。不过巴菲特也不得不服老，承认年龄的确造成了一些影响，例如会忘掉一些名字，阅读速度也不如以前快速。

巴菲特还称，能支撑他坚持工作的重要原因，是他正在从事对他而言“世界上最有趣的工作”。他通常会在赶在早上七点前几分钟起床，这样能准时收看 CNBC 的早新闻，随后他会给交易员布置当天的任务，并赶在开盘前进入奥马哈的办公室。

关于购买股票，巴菲特称 90% 的人买股票时的想法并不正确，他们希望买入后下周就能上涨，所以当股票下跌时他们就会感觉很糟糕，而他恰恰相反，甚至希望股价下跌，这样能买入更多。

巴菲特在采访中还夸赞了其它企业家，例如伯克希尔第一大持仓苹果公司的 CEO 库克，巴菲特称其为“伟大的经理人和一个好人”，强调苹果公司只生产了全球 25% 的智能手机，但苹果生产的是对人类最有用，也是最有抱负的产品。虽然重仓科技股，但巴菲特也自嘲自己用不来科技产品，“甚至连电子邮件都不太会发”。

对世界首富马斯克巴菲特也不吝溢美之词，表示他仅仅凭借一个主意就能挑战通用、福特等整个行业，而且他还赢了。