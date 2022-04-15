微软 Windows 365 获得新反馈门户，用户提交需要 Microsoft 账户

IT之家 4 月 15 日消息，据 Neowin 报道，为了改进产品反馈和功能请求流程，微软宣布将 Windows 365 集成到其新的反馈门户中。除了 Windows 和 Microsoft 365 用户之外，Windows 365 用户现在还可以通过此门户将他们的反馈发送给微软。

微软去年宣布推出新的反馈门户以取代 UserVoice 论坛，并且自推出以来一直处于预览状态。基于 Dynamics 365 的反馈门户是微软所描述的“综合目的地”，用户可以在其中就一系列微软产品提供反馈。

现在 Windows 365 已集成到此中心，以前通过 Windows 技术社区提交的 Windows 365 请求或反馈现在正在迁移到新门户。此外，Windows 技术社区中以前的所有功能请求现在都设置为只读。到 2022 年 4 月 29 日，之前的所有反馈项目都将在新门户中显示。

如果用户在上述日期之后没有看到反馈，则必须将其重新提交到新门户。你可以从此处的 Microsoft 反馈门户手动导航到 Windows 365 论坛，或使用此直接链接。

值得一提的是，用户需要拥有一个 Microsoft 账户才能提交反馈。可以选择右上角的“发送反馈”按钮并填写所有必填字段以提交反馈。