俄乌战争、供应链疫情封锁，将引发印度电视价格全面上涨

IT之家 4 月 15 日消息，据 Gizchina 报道，印度的电视价格将会因俄罗斯与乌克兰的战争、中国的疫情封锁以及一系列不可控因素而大幅上涨。印度电视制造商正准备提高产品价格，以应对当前的供应限制。消息人士称，多家公司正处于提高电视价格的边缘。据业内人士透露，印度的电视制造商受到俄罗斯乌克兰危机的重创。除此之外，消息人士称，该国的电视制造商受到中国疫情封锁的严重影响。

值得注意的是，这些因素也影响了印度其他企业。例如，IT 行业的 Infosys 宣布，由于俄罗斯与乌克兰战争，它将不会与俄罗斯客户合作。由于这些外部限制，制造商无法获得必要数量的原材料。所以，他们唯一的选择就是把这个负担转嫁给客户。

此外，科技公司不愿意与俄罗斯或在俄罗斯开展业务。本月初，诺基亚宣布离开俄罗斯市场。现在，持续的危机正在影响印度的电视制造商，因为大多数公司通过出售入门级型号来赚取更多利润，这些设备没有很大的利润空间。此外，由于中国的疫情封锁，这些公司现在必须应对供应短缺。似乎这还不够，由于燃料和柴油价格上涨，他们不得不为在印度的货物支付更多费用。

SPPL（Super Plastronics）首席执行官 Avneet Singh Marwah 预测，价格可能至少上涨 5-10%。这可能会影响多种服务、原材料甚至最终产品。Marwah 在他的推文中指出，由于中国的疫情封锁以及俄罗斯和乌克兰之间的战争，对该行业产生了“双重影响”。此外，他分享了一篇文章，声称电视和空调等各种电子产品的价格可能会上涨。获得充足的原材料供应对任何企业都至关重要，这已不是什么行业秘密。