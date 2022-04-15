Android 13 新特性：可在兼容设备上实现支持头部跟踪的空间音频功能

IT之家 4 月 15 日消息，对于 Apple 用户而言，空间音频应该不算陌生，这是一种 3D 环绕声的演变，它创造了一种交互式动态音景，可以“让音乐、电视和电影栩栩如生”，苹果已经从 iOS 15 开始通过兼容耳机带来支持头部跟踪的空间音频功能。

简单来说，支持头部跟踪的空间音频就是向你提供了一种特殊的 3D 环绕声，但只有兼容设备才可以播放，它可以根据听者的动作做出反应。类似于，声音会随着你的头部动作改变而改变，从而实现比传统音频更舒适的音乐体验。

虽然苹果已经支持了该功能，但实际上谷歌从 Android 12L 开始才进行开发，目前已实现部分支持，而接下来的 Android 13 最终将完全支持头部跟踪空间音频功能，当然前提是你能满足功能需求。

从底层技术来看，它利用了一些耳机中传感器，例如加速度计和陀螺仪，从而更好地跟踪头部运动，并做出相应的音频调整。据 Esper 的 Mishaal Rahman 报道，目前 Android 13 的发布预览版已完全支持在兼容设备上使用头部跟踪的空间音频。

Audio HAL v7.1 增加了 api 用于控制输出流可变延迟模式。如果设备计划通过蓝牙 A2DP 连接支持头部跟踪的空间音频，则需要延迟模式控制。有两种延迟模式: Free (即对延迟没有特定的限制) 和 Low (与头部跟踪操作兼容的相对较低的延迟，通常小于 100ms)。

IT之家了解到，目前 Android 13 仍处于测试阶段，不出意外的话会在今年下半年到来，敬请期待。