由于隐私问题，苹果放弃了让用户使用 Siri 进行购买的想法

IT之家 4 月 15 日消息，根据 The Information 今天发布的一份新报告，苹果早在三年前就想尝试让用户使用 Siri 语音助手帮你购买 App 和订阅服务的可能，类似于用户使用亚马逊的 Alexa 在线下单的方式，但出于隐私问题他们最终还是放弃了这个想法。

该报告强调，苹果工程师严格限制用户使用 Apple 服务的方式，例如 Apple TV + 工程师无法分析客户如何从一个内容看到另一个内容，也就没办法做合适的算法推荐。因此，苹果严格的隐私政策也使得工程师更难以直接访问或使用数据。

外媒认为，这引发了人们的担忧，即苹果严格的隐私保护政策正在扼杀苹果的服务，使其更难与谷歌等公司竞争。

在报告中还有一点值得注意，在 2019 年，苹果曾探索让用户使用 Siri 进行购物的可能性，但在项目进一步开发的过程中，负责这项工作的团队出于隐私方面的考虑，不得不放弃了这一计划。

由于隐私限制，一些颇受用户期待的功能从未见苹果提到过，尤其是苹果紧咬的 App 侧载功能。2019 年，苹果员工探索了客户是否能通过 Siri 语音购买应用程序和其他在线服务的功能，这与通过亚马逊 Alexa 购买产品的方式类似。

据一名直接了解该项目的人士表示。这项努力之所以停滞不前，部分原因在于 Siri 无法做到将用户的苹果 ID 与语音请求绑定在一起。他透露，负责该项目的苹果团队找不到其他可靠的方式来实现用户认证，以便向他们收费。

据报道，这并不是苹果公司的隐私政策第一次限制其工程师的创新行为。之前负责 Siri、App Store，甚至是 Apple Card 的工程师和工作人员常常不得不“找到富有创意或成本高昂的方式来弥补数据的限制。”

苹果工程师们提出的一个办法是差分隐私（隐私差异化），克雷格・费德里吉在 2016 年的 WWDC 上首次演示了这一技术。苹果将其描述为“了解用户社区，而不需要了解社区中的某个人。可以在苹果将数据拿走之前转换与‘苹果共享的信息’，使苹果永远无法复制真实数据”。

然而，报告指出，尽管存在不同的隐私保护，而且苹果试图尽可能多地收集用户数据，而且工程师们仍然对他们能做什么、不能做什么感到担忧和受限。

一位前苹果员工表示，这些努力和其他尝试效果都十分有限或好坏参半。新员工可能很难适应苹果严格的隐私文化，这种文化直接来自 CEO 蒂姆库克和其他高级副总裁。苹果减少其收集数据的本意是担心员工可能会出于不当原因试图盗走信息，或者黑客可能会破坏数据。

该报告还揭示了苹果 Apple Watch 开发过程中的隐私问题。一些参与该项目的人说，像 Raise to Speak 这样的功能，用户只要抬起手腕就可以与 Siri 通话，而不用口头上说“嘿 Siri”。但最初由于担心麦克风和加速度计的数据收集问题，这类功能经常会遭到反对。