首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

全世界首款升降摄像头“iPhone”面世：纯直角边框、全球最快的升降前摄、实体指纹、Type-C 接口、3.5mm 耳机孔

2022/4/15 22:37:14 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 蒲公英的微记忆 的线索投递！

IT之家 4 月 15 日消息，数码博主 @艾奥科技 现推出了其“第二代苹果手机”，自称“全球首款升降摄像头 iPhone”，命名为 Apple MIX 2.0，机身尺寸比 iPhone 13 mini 还要小，而且无刘海、无打孔，堪称网友“梦中情机”。

IT之家了解到，这款机型基于苹果刚发布的 iPhone SE 3 魔改，所以内部还是 A15 仿生芯片和 4GB 内存，主要零件都与 SE3 相同。

从外观来看，这款机型采用了完全的“长方体”机身，甚至很容易让人联想到索尼 Xperia XZ Premium 或者前两代小米 MIX 的感觉。

据介绍，这款手机铣出来之后的中框厚度在 1mm，但由于过分追求极致窄边框，所以手动磨掉了一部分，其中很多地方也都是手工打磨出来的。目前这款机型似乎采用的是一块 iPhone X 的电池，不过他们表示定做了一个新的电芯，后续将为大家更新。

据介绍，这款机型采用了机械结构的“升降式摄像头”，升降只需 0.02s，自言“这可能是世界上最快的升降前摄结构”。除此之外，它还配备了可盲操作解锁的隐藏式实体指纹、强劲的 A15 芯片，先进的 3.5mm 耳机孔，再加上一个通用的 Type-C 接口，简直让网友直呼酷！

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：手机iphone

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用