全世界首款升降摄像头“iPhone”面世：纯直角边框、全球最快的升降前摄、实体指纹、Type-C 接口、3.5mm 耳机孔

IT之家 4 月 15 日消息，数码博主 @艾奥科技 现推出了其“第二代苹果手机”，自称“全球首款升降摄像头 iPhone”，命名为 Apple MIX 2.0，机身尺寸比 iPhone 13 mini 还要小，而且无刘海、无打孔，堪称网友“梦中情机”。

IT之家了解到，这款机型基于苹果刚发布的 iPhone SE 3 魔改，所以内部还是 A15 仿生芯片和 4GB 内存，主要零件都与 SE3 相同。

从外观来看，这款机型采用了完全的“长方体”机身，甚至很容易让人联想到索尼 Xperia XZ Premium 或者前两代小米 MIX 的感觉。

据介绍，这款手机铣出来之后的中框厚度在 1mm，但由于过分追求极致窄边框，所以手动磨掉了一部分，其中很多地方也都是手工打磨出来的。目前这款机型似乎采用的是一块 iPhone X 的电池，不过他们表示定做了一个新的电芯，后续将为大家更新。

据介绍，这款机型采用了机械结构的“升降式摄像头”，升降只需 0.02s，自言“这可能是世界上最快的升降前摄结构”。除此之外，它还配备了可盲操作解锁的隐藏式实体指纹、强劲的 A15 芯片，先进的 3.5mm 耳机孔，再加上一个通用的 Type-C 接口，简直让网友直呼酷！