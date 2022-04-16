华为与 6 家厂商签约开发基于开源鸿蒙 OpenHarmony 的行业发行版，提升装机量

IT之家 4 月 16 日消息，据华为开发者联盟发布，4 月 15 日，首届 OpenAtom OpenHarmony (简称“OpenHarmony”) 生态使能签约仪式在深圳举办。

在 OpenHarmony 工作委员会指导下，华为与奥思维、鸿湖万联、开鸿智谷、 润和软件、深开鸿、 统信软件 (按首字母顺序排列) 等 6 家 OpenHarmony 发行版厂商就行业发行版开发进行深入探讨，并完成了 OpenHarmony 生态使能合作协议的签约，同时宣布开放华为在操作系统开发领域的技术积累和丰富经验，使能这首批 6 家伙伴开发基于 OpenHarmony 的行业发行版，为社区贡献 OpenHarmony 装机量。

OpenHarmony 开源项目是开放原子开源基金会 (OpenAtom Foundation) 孵化及运营的开源项目。OpenHarmony 由华为公司贡献主要代码、 由多家共建，具备面向全场景、分布式等特点，是一款全领域、新一代、开源开放的智能终端操作系统。OpenHarmony 正在构建面向消费市场、 行业市场终端设备生态，为包括个人消费、医疗、 金融、能源、 工业、交通等行业提供统一融合的数字化创新基础平台，将覆盖下一代智能化的家居、出行、 运动健康、 娱乐、办公、教育、社交购物、工业生产等场景。

为加速 OpenHarmony 生态发展，华为将持续开放在操作系统开发和运营的技术和经验，基于合作伙伴和行业的实际诉求，提供包括行业洞察、 标准共建、 软件架构咨询、培训赋能、技术支持、研发工具套件、产业人才发展等 20 余项使能服务，提供从产品规划、开发、测试到上市运营的端到端服务。

2022 年，本次签约的 6 家 OpenHarmony 发行版厂商将基于 OpenHarmony 面向多个行业推出商业发行版。

奥思维：计划 5 月份推出首个面向通用工业和物联网应用的 MILOS 商业发行版。

鸿湖万联：计划在今年 4 月 中旬发布首个面向商显行业终端的 OpenHarmony 商业发行版。

开鸿智谷：陆续推出 OpenHarmony 教育、交通、工业、智慧城市、农业等行业发行版，并发布样板案例和行业解决方案。

润和软件：将陆续推出基于 OpenHarmony 的 HiHopeOS 行业发行版，如面向金融、 教育、 能源等行业的 OpenHarmony 发行版。

深开鸿：将基于 OpenHarmony，聚焦金融、政务、工控等八大领域推出 KaihongOS 行业发幕，商业生态将迈入高速发展阶段。

统信软件：计划推出面向教育、金融、交通、能源、电力、电信、政务等多个行业的 OpenHarmony 智能终端操作系统和解决方案。