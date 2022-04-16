俄乌冲突以来，超过 350 万俄罗斯互联网用户的账户被盗

IT之家 4 月 16 日消息，据 Surfshark 的一项研究表明，自 3 月俄罗斯入侵乌克兰开始以来，俄罗斯账户遭到入侵的数量比 2 月增加了 136%。与此同时，乌克兰出现的泄露数量比战前季度减少了 67%。

这些数字很可能是由黑客组织 Anonymous 在冲突开始时宣布将针对俄罗斯的事实驱动的。

美国排名第二，其次是波兰、法国和印度。数据泄露最多的五个国家占 2022 年第一季度所有泄密事件的一半。仅俄罗斯人就占全球所有受害者的近五分之一。

Surfshark 首席信息安全官 Aleksandr Valentij 表示：“尽管过去几个月数据泄露事件有所减少，但它仍然是最常见的网络犯罪类型之一。”

“泄露的电子邮件、密码、电话号码，甚至更敏感的数据池通常在暗网上出售，以供以后用于网络钓鱼攻击、勒索软件甚至身份盗窃。从我们的最新数据中可以看出，一些国家在过去的几个月里，比其他人更容易受到这种情况的影响。”

美国连续第二季度显示出数据泄露的积极下降趋势，2022 年受影响的用户比上一季度减少了近 50%，大约有 250 万用户被泄露。

由于今年泄露数量激增 514%，波兰跃升至第三位。该国媒体在年初报道了一波电话网络钓鱼攻击事件，黑客试图引诱诈骗信用卡详细信息。